Aprueban un proyecto de ley para proteger a los inmigrantes y limitar la cooperación con ICE

En una votación unánime, el Consejo del Condado de Montgomery, compuesto por 11 miembros, aprobó la Ley de Confianza, un proyecto de ley destinado a proteger a los inmigrantes y limitar la cooperación del condado con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El proyecto de ley impide que los empleados del condado permitan el acceso a los edificios del condado a funcionarios federales de inmigración a menos que cuenten con una orden judicial. También ordena al condado no retener información innecesaria sobre el estatus migratorio de sus residentes.

La presidenta del consejo, Natali Fani-González, quien llegó a Estados Unidos cuando era adolescente desde Venezuela, dijo que el objetivo de la legislación es algo que se ha estado preparando desde antes de que ella ganara un asiento en el consejo del condado.

“Ha sido un largo camino y ahora estamos aquí, en el condado de Montgomery, para seguir adelante”, dijo.

La concejal Kate Stewart dijo que parte de la intención del proyecto de ley es «garantizar que todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio, puedan acceder de forma segura a los servicios del condado sin temor ni discriminación».

Los miembros del consejo Sidney Katz y Kristin Mink señalaron que el estado de la moral de la población inmigrante del condado es «triste» y que aprobar la legislación es una victoria agridulce.

“Estamos en el punto en el que, en lugar de vender pasteles, los miembros de la PTA acompañan a los niños a la escuela para que sus padres no sean secuestrados”, dijo Mink.

La legislación se realizó en consulta con las autoridades locales y la concejal Dawn Luedtke dijo que era «100% apropiada según la constitución y respeta los límites entre la ley federal, la ley estatal y la ley local».

El concejal Andrew Friedson dijo que el proyecto de ley era un mensaje a los residentes «de que vamos a defenderlos, vamos a protegerlos».

Refiriéndose al nombre del proyecto de ley, la Ley de Confianza, el concejal Evan Glass dijo: “La acción que estamos tomando hoy es para restaurar la confianza en nuestra comunidad”.

El proyecto de ley cuenta con el apoyo del ejecutivo del condado de Montgomery, Marc Elrich, y podría convertirse en ley la próxima semana, según Fani-González.