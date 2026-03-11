Algunos ven la eliminación de los agentes de la TSA como una solución

Largas filas de seguridad serpenteaban hacia las áreas de recogida de equipaje y los estacionamientos en algunos aeropuertos de Estados Unidos este fin de semana, un posible indicador de problemas de viaje más generalizados a medida que se prolonga el último cierre gubernamental .

Ese tipo de perturbación, si bien aún no está generalizada, no es una preocupación que surja habitualmente en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, el más grande de casi dos docenas de aeropuertos estadounidenses donde los puestos de control de seguridad son atendidos por contratistas privados en el marco de un programa federal poco utilizado que permite a los aeropuertos externalizar los controles de seguridad mientras mantienen la supervisión de la TSA.

Debido a que el salario de los contratistas proviene de un contrato federal, a menudo continúa incluso cuando el gobierno cierra.

“El dinero ya se ha asignado, los pagos ya se han realizado, y esto continúa sin interrupción”, declaró el portavoz de la SFO, Doug Yakel, a The Associated Press. “Es un lugar muy agradable”.

El contraste llama la atención sobre un debate de larga data en la industria de la aviación: ¿pueden los contratistas privados que operan bajo la supervisión de la TSA brindar una solución provisional y proteger las operaciones de seguridad aeroportuaria de los impasses políticos que pueden perturbar los viajes aéreos en Estados Unidos?

Algunos expertos en aviación consideran el programa de revisión de la TSA como un modelo potencial para mantener las filas de seguridad en movimiento con menos interrupciones durante los cierres. En SFO, este sistema ayudó a mantener las operaciones de revisión durante el cierre récord de 43 días del año pasado , afirmó Yakel.

Sin embargo, los críticos advierten que la privatización no es una solución milagrosa y podría generar nuevos riesgos. El sindicato que representa a los inspectores federales argumenta que trasladar las operaciones a empresas privadas podría erosionar las protecciones laborales y reducir los salarios y las prestaciones de los trabajadores, que ya enfrentan una alta rotación de personal en un contexto de condiciones exigentes .

Cómo funciona el programa

El programa de colaboración para la revisión de la TSA permite a los aeropuertos contratar empresas de seguridad privada seleccionadas por el gobierno federal para gestionar los puntos de control, mientras que la TSA conserva la autoridad sobre los procedimientos y la supervisión. La agencia afirma que los inspectores de seguridad privada se someten a la misma verificación de antecedentes y deben cumplir los mismos requisitos médicos que los futuros inspectores de seguridad federales.

Además de SFO, otros aeropuertos participantes incluyen el Aeropuerto Internacional de Kansas City, el Aeropuerto Internacional de Atlantic City y el Aeropuerto Internacional de Orlando Sanford.

Mientras tanto, la gran mayoría de los aproximadamente 400 aeropuertos comerciales del país dependen de agentes de control federales contratados directamente por la TSA. Durante los cierres, estos trabajadores deben seguir presentándose a sus puestos aunque dejen de cobrar, una dinámica que históricamente ha provocado un mayor ausentismo y una mayor lentitud en los controles cuanto más se prolonga el cierre.

El cierre parcial actual afecta únicamente al Departamento de Seguridad Nacional, que incluye la TSA. Los demócratas del Congreso se negaron a financiar el departamento debido a sus objeciones a sus tácticas de control migratorio. Este lapso marca el tercer cierre en menos de un año que deja a los trabajadores de la TSA temporalmente sin sueldo y, una vez que el gobierno reabra, tendrán que esperar el pago de sus salarios atrasados.

Estas interrupciones pueden repercutir en el sistema de viajes, generando problemas en cascada sobre los ya saturados horarios de vuelos. La tensión es especialmente aguda en esta época del año, ya que las aerolíneas y los aeropuertos se preparan para lo que prevén será una de las temporadas de viajes de vacaciones de primavera más concurridas de la historia.

El aeropuerto de San Francisco es una «prueba de fuego»

El experto en seguridad de la aviación Sheldon Jacobson, cuya investigación contribuyó al diseño de TSA PreCheck, dijo que el éxito del programa en SFO, un gran aeropuerto internacional, muestra que la privatización «es algo que necesita ser explorado».

El Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO) se encuentra entre los 15 aeropuertos con mayor tráfico de pasajeros de EE. UU. Siendo un importante centro de viajes internacionales, es el segundo aeropuerto con mayor tráfico de California, después del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

“Su funcionamiento es tan bueno como el de cualquier otro aeropuerto”, afirmó Jacobson, añadiendo que las múltiples salas de embarque del SFO y su condición de centro de operaciones para United Airlines demuestran que incluso las operaciones a gran escala pueden gestionarse eficazmente con este modelo. “Si el SFO es la prueba de fuego para ofrecer este producto privatizado, muchos otros aeropuertos también pueden hacerlo”.

Jacobson señaló que la mayoría de los aeropuertos que actualmente utilizan el programa son más pequeños, pero “la cuestión de escala no debería ser un factor limitante”, y pidió una conversación más amplia sobre cómo dichas opciones podrían brindar servicios gubernamentales de manera eficiente y beneficiar a los viajeros.

“Por supuesto que la TSA tendría supervisión. No es que estén actuando por su cuenta”, dijo sobre los inspectores contratados por empresas privadas. “Podríamos aprovechar un cierre gubernamental que afecta a los viajes aéreos como una oportunidad para iniciar esa conversación”.

Por qué el sindicato de la TSA se opone al modelo privado

La Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, que representa a los funcionarios de la TSA, se ha opuesto durante mucho tiempo a la privatización.

«Nunca abogaremos por la privatización de ningún empleado federal. No creemos que eso funcione», declaró Johnny Jones, secretario-tesorero de la unidad de negociación del sindicato de la TSA, en una breve llamada telefónica esta semana.

En una publicación en su blog sitio web, el sindicato sostiene que esto podría debilitar la responsabilidad por la seguridad de la aviación, una de las razones por las que el Congreso decidió federalizar los controles en los aeropuertos después de los ataques del 11 de septiembre.

El sindicato también advirtió que las empresas privadas podrían verse presionadas a recortar costos, lo cual afectaría la capacitación, la dotación de personal y las prestaciones laborales. Según el sindicato, recurrir a contratistas podría generar inconsistencias entre aeropuertos si diferentes empresas operan puntos de control en todo el país, lo que podría complicar la supervisión de un sistema diseñado para mantener estándares uniformes de seguridad nacional.

“Debemos recordar que la TSA se creó tras el 11-S, cuando no existían estándares de seguridad o estos eran mínimos”, declaró Henry Harteveldt, analista de la industria aérea y presidente de Atmosphere Research Group. “La TSA se reconcilió y estableció requisitos de seguridad muy estrictos para los controles de seguridad en los aeropuertos, que aún se mantienen”.

Otros dicen que hay formas más sencillas de abordar el problema del cierre.

Los grupos industriales, entre ellos la Asociación de Viajes de Estados Unidos, Airlines for America y la Asociación Estadounidense de Ejecutivos de Aeropuertos, están instando al Congreso a aprobar una legislación que garantice que los trabajadores de la aviación reciban sus salarios independientemente del estado de financiación del gobierno.

“Cada vez que Washington no financia al gobierno, estos trabajadores esenciales pagan las consecuencias. También lo hacen los viajeros. También lo hace la economía”, declaró Geoff Freeman, presidente de la Asociación de Viajes de Estados Unidos. “Por eso la industria turística estadounidense se ha unido, porque esta fuerza laboral es demasiado importante y hay demasiado en juego como para que esto siga sucediendo”.

Un beneficio no deseado de subcontratar evaluadores

Los legisladores republicanos han presionado en los últimos años para desmantelar la agencia por completo y reemplazar sus funciones de evaluación con contratistas privados supervisados ​​por el gobierno federal.

El año pasado, dos senadores republicanos presentaron la «Ley de Abolición de la TSA», que eliminaría gradualmente la agencia y transferiría la supervisión a una nueva oficina encargada de la seguridad aérea. Quienes apoyan esta legislación, con pocas posibilidades, afirman que la privatización de los controles podría ser más eficiente y menos vulnerable a los cierres.

La dirección de la TSA ha mostrado su disposición a dialogar. En una audiencia del Subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes el año pasado, Ha Nguyen McNeill, alto funcionario que ejerce las funciones de administrador de la TSA, afirmó que «nada está descartado» en cuanto a una posible privatización.

«Si un nuevo plan de privatización tiene sentido, nos complacerá debatirlo para ver qué podemos lograr», dijo McNeill. «No es un juego de todo o nada».

En el SFO, las autoridades afirman que su modelo de revisión se adoptó hace más de 20 años por razones ajenas a los cierres gubernamentales. Sin embargo, dado que los cierres de los últimos años se han vuelto más prolongados y disruptivos, el aeropuerto afirma que su sistema ha revelado un beneficio imprevisto: menos interrupciones del personal en los puntos de control.

“Creo que los beneficios son convincentes”, dijo Harteveldt. “La verdadera cuestión es garantizar que cualquier proveedor, cualquier socio de la TSA, respete los estrictos estándares establecidos por la TSA y colabore con ella para garantizar que el control de seguridad siga siendo eficiente y encuentre maneras de mejorarlo aún más”.