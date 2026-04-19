Mortífero tiroteo mató a 8 niños

Un hombre armado mató a ocho niños de entre 1 y 12 años en Luisiana durante un tiroteo doméstico en una vivienda, en el tiroteo masivo más mortífero del país en más de dos años. La policía de Shreveport informó que un total de 10 personas resultaron heridas de bala el domingo. El portavoz policial Chris Bordelon indicó que el atacante, identificado como Shamar Elkins, murió tras una persecución con los agentes, quienes le dispararon. El sospechoso había robado un automóvil al huir del lugar del tiroteo.

La policía informó que siete de los niños fallecidos eran hijos de Elkins. Las autoridades indicaron que aún estaban recabando información en las escenas del crimen al sur del centro de Shreveport: dos viviendas y un tercer lugar.

Aquí están las últimas novedades:

La madre publicó actualizaciones sobre el crecimiento de su familia en las redes sociales.

Shaneiqua Elkins publicaba con frecuencia sobre su creciente familia, compartiendo fotos y vídeos de recitales y logros académicos, incluido el reconocimiento de su hija como alumna con «mayor progreso».

Las fotos también mostraban a Shamar Elkins, a menudo sonriendo junto a los niños.

El viernes por la tarde, menos de 48 horas antes del tiroteo, compartió una foto de una niña —a quien identificó como su hija mayor— junto con un mensaje desenfadado sobre su «pequeña cita a solas».

— Por Jim Mustain

Elkins no parecía tener un historial delictivo extenso.

Sin embargo, los registros judiciales muestran que fue puesto en libertad condicional en 2019 tras declararse culpable de uso ilegal de armas.

En ese caso, Elkins declaró a la policía que alguien que conducía un vehículo le apuntó con un arma y luego huyó, según consta en el informe policial.

Según el informe, Elkins salió corriendo a la calle, blandió una pistola de 9 mm y disparó cinco veces contra el vehículo que huía. El informe señala que Elkins se encontraba a 85 metros de una escuela y que «disparaba hacia la escuela mientras los niños jugaban afuera».

Bordelon identificó al sospechoso el domingo por la noche como Shamar Elkins.

Según la policía, el pistolero mató a siete de sus propios hijos e hirió a su madre, además de asesinar a otro niño.

El portavoz de la policía de Shreveport, Chris Bordelon, declaró el domingo por la noche que el sospechoso disparó primero a la madre y luego mató a ocho niños, siete de los cuales eran suyos.

Las víctimas tenían entre 1 y 12 años aproximadamente, y la madre y otra mujer se encuentran en estado crítico, dijo Bodelon.

Bordelon afirmó que aún quedaba mucho por investigar, pero los detectives confiaban en que el tiroteo fue «un incidente exclusivamente doméstico».

Bordelon también indicó que el sospechoso había sido arrestado en 2019 por un caso relacionado con armas de fuego. Añadió que la policía desconocía cualquier otro incidente de violencia doméstica.

Según la policía, un hombre armado mató a tiros a siete de sus propios hijos y a otro niño en un ataque.

Bordelon, el portavoz de la policía, afirma que los niños fallecidos tenían entre 1 y «aproximadamente» 12 años de edad.

La policía y otros funcionarios habían dicho el domingo por la mañana que las personas fallecidas tenían entre 1 y 14 años.

Bordelon afirma que las dos mujeres adultas que resultaron heridas de bala se encuentran en estado crítico.

También afirma que el pistolero era conocido por el departamento de policía, pero que no tenían conocimiento de ningún otro caso de violencia doméstica.

Un funcionario estatal dice que algunos niños intentaron escapar por la puerta trasera.

Así lo afirma la representante estatal demócrata Tammy Phelps, que representa a la parroquia de Caddo.

“Ni siquiera puedo imaginar a qué se enfrentaron los agentes de policía y los servicios de emergencia cuando llegaron hoy aquí”, dijo en una rueda de prensa.

Fiscalía del distrito: «Lo que comenzó como una disputa doméstica ha terminado en un daño irreversible».

La fiscalía del distrito de Caddo Parish subraya que los tiroteos demuestran que «la violencia doméstica no es un asunto privado» y que «el impacto de esta tragedia exige nuestra atención colectiva».

“Esto no es simplemente un suceso; es una profunda pérdida para la comunidad”, decía el comunicado, añadiendo que la violencia doméstica “no es un asunto privado”, sino “un problema comunitario con consecuencias de gran alcance, que a menudo afecta a los más vulnerables entre nosotros: nuestros hijos”.

La oficina declaró: “Observamos la rapidez con la que las situaciones pueden agravarse. Vemos cómo los patrones de control, miedo e inestabilidad pueden crecer a puerta cerrada. Y sabemos que la intervención, ya sea mediante denuncias, servicios de apoyo o sensibilización comunitaria, puede marcar la diferencia”.

Dice que “este momento exige más que dolor. Exige conciencia, conexión y acción”.

La oficina animó a las personas que sufren violencia doméstica a que se pongan en contacto con los recursos locales, algunos de los cuales enumeró en su comunicado.

“Nadie tiene por qué afrontar estas situaciones solo”, decía el comunicado.

La policía proporciona más detalles sobre los tiroteos y la persecución del sospechoso.

La policía de Shreveport informó en un comunicado de prensa que los ataques comenzaron en un barrio al sur del centro de la ciudad, cuando el sospechoso disparó a una mujer en una vivienda y luego condujo hasta otra casa donde los niños fueron asesinados en lo que se describió como «un violento incidente doméstico».

Según la policía, el sospechoso huyó del lugar y robó un coche a punta de pistola a un hombre adulto.

Los agentes avistaron el vehículo e iniciaron una persecución que continuó hasta la parroquia de Bossier, donde finalmente lograron detener al sospechoso, según el comunicado.

Según el comunicado, los agentes «se vieron obligados a disparar las armas reglamentarias del departamento, neutralizando al sospechoso, que fue declarado muerto en el lugar de los hechos».

La oficina forense dice que la identificación de las víctimas está pendiente.

La oficina forense de la parroquia de Caddo dice en un comunicado que aún no ha revelado los nombres de los niños porque “la identificación científica de las víctimas aún está pendiente”. ciudad en el noroeste de Luisiana con aproximadamente 180.000 residentes. “Es una mañana terrible”.

Un vecino afirma que la cámara de seguridad grabó un vídeo del sospechoso huyendo.

Liza Demming, que vive a dos casas de uno de los lugares donde se produjo el tiroteo, dijo que su cámara de seguridad grabó en vídeo al pistolero huyendo hacia una tienda de neumáticos.

Dijo que podía oír dos disparos en el audio.

“Prácticamente lo único que vi fue a él saliendo corriendo de la casa”, dijo.

Demming declaró que posteriormente vio a una de las víctimas menores de edad, que ya había sido cubierta, tendida en el tejado de la casa. Sin embargo, afirmó no haber oído ningún tipo de pelea o discusión.

“No hubo ruido, ni altercados. Todo estaba tranquilo. Nada”, dijo.

El pastor propietario de la casa donde ocurrieron los disparos afirma que no tenía ningún trato con la familia.

El pastor Marty T. Johnson Sr., de la Iglesia Bautista Comunitaria de San Gabriel, es el propietario de la casa donde ocurrieron los disparos, pero afirma que no conoce a la familia que alquilaba la vivienda y que nunca tuvo ningún trato con ellos.

Johnson afirma que una persona que trabaja para él le había alquilado la casa a la familia.

Dijo que todo lo que sabe es lo que ha oído en los noticieros y de sus vecinos, pero que está dispuesto a hacer todo lo posible por ayudar.

“Tengo pensado organizar una vigilia de oración por la familia, y haré todo lo que esté en mi mano, teniendo tantos hijos, para ayudarles a enterrar a los pequeños”, dijo Johnson.

“Tenemos que recuperar nuestra comunidad, y lo haremos.”

Representante de Luisiana en el Congreso de EE. UU.: «No hay palabras».

Esa es la reacción de la representante estadounidense Cleo Fields, una demócrata cuyo distrito incluye parte de Shreveport.

En un comunicado, Fields afirma que está rezando por las dos mujeres heridas en el tiroteo.

Fields también expresó su apoyo a los diversos organismos encargados de hacer cumplir la ley que están llevando a cabo lo que él denomina «una investigación exhaustiva y profundamente dolorosa».

“Una escena del crimen que abarca cuatro lugares, ocho niños desaparecidos de entre uno y catorce años de edad… no hay palabras para describirlo”, dice Fields.

“Shreveport es una comunidad resiliente y superaremos esto juntos.”

La excongresista estadounidense Gabby Giffords: «Todos deberíamos estar indignados».

“Todos deberíamos estar indignados de vivir en un país que somete habitualmente a nuestros hijos a una violencia tan inimaginable”, dijo Giffords, quien sobrevivió a un intento de asesinato en 2011.

“Nuestros hijos no tienen más remedio que confiar en nosotros para que los protejamos, pero nuestro país les falla cada día”, declaró en un comunicado. “Tanto el Congreso como Baton Rouge tienen el deber moral de mejorar. Nuestros líderes deben actuar, ahora mismo”.

Giffords recibió un disparo en la cabeza el 8 de enero de 2011, mientras se reunía con sus electores en un supermercado en Tucson, Arizona. Seis personas murieron y una docena resultaron heridas, además de Giffords.

Ahora aboga por medidas de control de armas.

La policía afirma que los disparos fueron consecuencia de una «disputa doméstica».

Eso es lo que dice Bordelon.

“Se trata de una escena de gran envergadura, diferente a todo lo que la mayoría de nosotros haya visto jamás”, afirmó.

El presidente de la Cámara de Representantes, Johnson, reacciona a los tiroteos.

“Una tragedia desgarradora ocurrió esta mañana en Shreveport: ocho niños fueron asesinados sin sentido y varios más resultaron heridos. Mi equipo está en contacto con las autoridades locales a medida que se conocen más detalles”, declaró el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, oriundo de Shreveport y representante de parte del noroeste de Luisiana.

“En estos momentos tan difíciles, nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas, sus familias, sus seres queridos y nuestra comunidad de Shreveport. Agradecemos a la policía de Shreveport, Bossier y la policía estatal de Luisiana por su rápida respuesta”, declaró Johnson.

El gobernador Jeff Landry dice que él y su esposa están desconsolados.

“Estamos profundamente agradecidos a los agentes del orden y a los servicios de emergencia que trabajaron incansablemente en el lugar de los hechos”, dijo Landry en un comunicado.

La policía estatal afirma que se les ha pedido que ayuden en la investigación.

En un comunicado, la policía estatal afirma que ningún agente resultó herido en el tiroteo en el que se vio involucrado un agente tras una persecución policial en Bossier City el domingo por la mañana.

La policía estatal pide a cualquier persona que tenga fotos, vídeos o información que la comparta con los detectives de la policía estatal.

La policía afirma que los disparos fueron consecuencia de una «disputa doméstica».

Así lo afirmó el portavoz de la policía, Chris Bordelon.

“Se trata de una escena de gran envergadura, diferente a todo lo que la mayoría de nosotros haya visto jamás”, afirmó.

Fue el tiroteo masivo más mortífero en Estados Unidos desde 2024.

Según una base de datos mantenida por Associated Press y USA Today en colaboración con la Universidad Northeastern, esta información proviene de una base de datos que mantienen Associated Press y USA Today.

En enero de 2024, ocho personas murieron en un suburbio de Chicago .

Los funcionarios se mostraron atónitos en la rueda de prensa en Shreveport.

Los funcionarios se mostraron atónitos a las afueras de la residencia donde tuvo lugar uno de los tiroteos, y pidieron paciencia y oraciones a la comunidad mientras examinaban las múltiples escenas del crimen.

“Simplemente no sé qué decir, estoy consternado”, declaró el jefe de policía de Shreveport, Wayne Smith. “No puedo ni imaginar cómo pudo ocurrir algo así”.

“Esta es una situación trágica, quizás la peor situación trágica que hayamos vivido”, dijo Tom Arceneaux, alcalde de la ciudad en el noroeste de Luisiana, con aproximadamente 180.000 habitantes. “Es una mañana terrible”.