Acusan a un hombre de la muerte de su madre

Un hombre del condado de Arlington ha sido acusado de asesinato en primer grado después de que presuntamente disparó y mató a su madre dentro de un apartamento en Virginia Square.

Logan Chrisinger, de 27 años, está detenido en la cárcel del condado de Arlington por asesinato y otros dos cargos, según un comunicado de prensa del Departamento de Policía del Condado de Arlington .

La policía fue llamada al edificio Virginia Square Towers en Fairfax Drive alrededor de las 8:30 am del domingo después de que una persona que llamó al 911 dijo que su madre se disparó en una habitación de su apartamento.

Los agentes encontraron a la mujer con una herida de bala en la cabeza, pero aún respiraba. Chrisinger permaneció en el lugar cuando llegó la policía.

La mujer, Travis Renee Baldwin, de 57 años y residente de Winchester, fue declarada muerta en el hospital.

La policía solicita a cualquier persona que tenga información sobre este caso que se comunique con la línea de información de la policía del condado de Arlington al 703-228-4180 o ACPDTipline@arlingtonva.us .