Tres gobernadores republicanos más autorizan el despliegue de la Guardia Nacional como parte de la demostración de fuerza de Trump

Uniendo fuerzas de otros tres estados liderados por republicanos, las Guardias Nacionales de Mississippi y Tennessee desplegarán 200 y 160 soldados respectivamente en Washington como parte de la actual reforma policial y de inmigración del gobierno de Trump en la capital del país.

El gobernador de Mississippi, Tate Reeves, dijo en un comunicado el lunes que aprobó el despliegue de aproximadamente 200 soldados de la Guardia Nacional de Mississippi en Washington, D.C.

“El crimen está fuera de control allí y está claro que hay que hacer algo para combatirlo”, dijo Reeves.

Un portavoz del gobernador de Tennessee, Bill Lee, declaró que este había accedido a la solicitud de la administración Trump para que los miembros de la Guardia Nacional del estado «colaboren con la seguridad de monumentos, las patrullas de seguridad comunitaria, la protección de instalaciones federales y el control del tráfico». Las tropas «están listas para ayudar mientras sea necesario», declaró la oficina del gobernador.

Misisipi y Tennessee se unen a otros tres estados que se han comprometido a desplegar cientos de miembros de la Guardia Nacional en la capital del país para reforzar la operación del gobierno republicano, cuyo objetivo es transformar la policía en la ciudad de mayoría demócrata mediante una ofensiva federal contra la delincuencia y la indigencia. Los cinco estados están liderados por gobernadores y legislaturas estatales republicanas.

Virginia Occidental dijo que estaba desplegando entre 300 y 400 tropas, Carolina del Sur prometió 200 y Ohio dijo que enviará 150 en los próximos días, despliegues que se sumaron a la orden inicial del presidente Donald Trump de que 800 tropas de la Guardia Nacional se desplegaran como parte de la intervención federal .

La orden ejecutiva de Trump que puso en marcha la operación federal declaró una «emergencia criminal» en el Distrito de Columbia e inició la intervención del departamento de policía de Washington . El gobierno ha ordenado a la policía local que coopere con los agentes federales en la aplicación de la ley migratoria, órdenes que contradirían las leyes locales que prohíben dicha colaboración.

Los agentes federales han arrestado a 160 personas indocumentadas en el distrito desde que comenzó la operación, incluidas personas que, según funcionarios de la Casa Blanca, son conocidos miembros de pandillas con delitos graves previos.

La orden ejecutiva ha generado fricción con el gobierno local y ha aumentado la tensión en la comunidad, ya que el aumento de agentes federales en la capital genera elogios y protestas entre los residentes. La capital del país puede autogobernarse mediante poderes delegados por el Congreso, aunque las leyes federales que otorgan dicha autonomía otorgan amplio margen al presidente y al Congreso para intervenir cuando lo consideren oportuno. Esta prolongada tensión ha provocado un impasse legal entre los funcionarios locales y la Casa Blanca en el actual despliegue de tropas y el aumento de agentes federales en el distrito.

La semana pasada, el fiscal general de la ciudad demandó a la administración por nombrar al director de la DEA como «comisionado de policía de emergencia» de la ciudad. La administración se retractó, pero emitió una orden de seguimiento que instaba a la policía local a «cooperar plenamente con las autoridades federales de inmigración».

“DC ha estado bajo asedio de matones y asesinos, pero ahora, DC ha vuelto a estar bajo control federal, donde le corresponde”, escribió Trump en sus redes sociales un día después de emitir su orden. “La Casa Blanca está al mando. ¡Las Fuerzas Armadas y nuestra Gran Policía liberarán esta ciudad, limpiarán la suciedad y la harán segura, limpia, habitable y hermosa una vez más!”

Durante una conferencia de prensa el lunes, la alcaldesa de DC, Muriel Bowser, rechazó la caracterización de la ciudad por parte de Trump y expresó escepticismo sobre las intenciones de la administración al inundar la capital con tropas y agentes federales.

«No tenemos ninguna autoridad sobre la Guardia Nacional de DC ni sobre ningún otro guardia, pero creo que esto demuestra que no se trata de delitos en DC», dijo Bowser sobre la administración y los estados que están desplegando miembros de la Guardia Nacional en las calles de la capital.

“El enfoque debe centrarse en los delitos violentos”, continuó Bowser. “Nadie se opone a centrarse en reducir cualquier nivel de violencia. Por lo tanto, si realmente se trata de la aplicación de la ley migratoria, la administración debería dejarlo claro”.

Los miembros de la Guardia Nacional en el Distrito de Columbia han estado apoyando a las fuerzas del orden en tareas como el control de multitudes y el patrullaje de lugares emblemáticos como el National Mall y la Estación Union. Hasta el momento, su papel ha sido limitado, y aún no está claro por qué se necesitarían tropas adicionales.

El sábado, un miembro de la Guardia Nacional frenó una agresión contra un agente de la Policía de Parques que dirigía el tráfico en el National Mall, según informó la Guardia Nacional en un comunicado. Posteriormente, el guardia detuvo a la persona y la entregó a la policía local, lo que marca al menos un incidente en el que las tropas han intervenido para hacer cumplir la ley.

Agentes federales de la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio Secreto y otras agencias han patrullado zonas de alto tráfico en los alrededores de la capital durante la última semana. Agentes del ICE, dependientes del Departamento de Seguridad Nacional, han realizado arrestos en barrios de toda la ciudad, dispersado algunas reuniones públicas y destrozado carteles proinmigrantes, según videos publicados por la administración.

La Casa Blanca ha promocionado varios arrestos realizados por la policía local y agentes federales en toda la ciudad desde la orden ejecutiva de Trump. Los agentes federales han realizado 380 arrestos en la semana desde el inicio del operativo y, en algunos casos, han presentado cargos contra los detenidos. La Casa Blanca ha promocionado el aumento de agentes en redes sociales y ha publicado fotos de personas arrestadas por agentes locales y federales.

“Washington, D.C. se vuelve más seguro cada noche gracias a nuestros aliados en las fuerzas del orden”, escribió la Fiscal General Pam Bondi en redes sociales . “Solo este fin de semana, se realizaron 137 arrestos y se incautaron 21 armas de fuego ilegales. En total, se han realizado casi 400 arrestos, y no vamos a bajar el ritmo”.

En medio de la represión, la administración ha recibido críticas por la conducta de algunos agentes federales, quienes en varios incidentes de alto perfil han arrestado a personas mientras usaban máscaras que ocultaban su identidad y se negaron a identificarse ante los medios o miembros del público cuando fueron interrogados.

Bowser dijo el lunes que le había pedido a la jefa de policía de DC, Pamela Smith, que buscara respuestas de la administración sobre el uso de policías enmascarados.

“Para nosotros es muy importante que los agentes estén identificados”, dijo Bowser. “No hay razón para que un agente del orden lleve mascarilla”.

Durante el fin de semana en Washington, manifestantes protestaron contra el despliegue de las fuerzas del orden federales y la Guardia Nacional en la ciudad. Cientos de manifestantes se congregaron en el Dupont Circle el sábado y marcharon hacia la Casa Blanca.

El lunes, decenas de manifestantes se reunieron en el barrio de U Street de Washington, donde se produjeron múltiples patrullajes y arrestos de agentes federales durante el fin de semana, para protestar contra las acciones de la administración Trump.