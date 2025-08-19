La FTC demanda a un revendedor de entradas, tras exceder ilegalmente los límites de compra para Taylor Swift y otros espectáculos

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos presentó el lunes una demanda contra un corredor de entradas, alegando que la compañía utilizó tácticas ilegales para exceder los límites de compra para eventos populares y luego revendió entradas a precios significativamente más altos.

En una demanda presentada en un tribunal federal en Maryland, la FTC dijo que el corredor de entradas con sede en Maryland, Key Investment Group, ha utilizado miles de cuentas ficticias de Ticketmaster y otros métodos para comprar entradas para eventos, incluido el Eras Tour de Taylor Swift .

Según la FTC, Key Investment Group, que opera bajo marcas como Epic Seats y Totally Tix, compró al menos 379.776 entradas de Ticketmaster entre el 1 de noviembre de 2022 y el 30 de diciembre de 2023. La compañía gastó casi 57 millones de dólares en comprar las entradas y las revendió en mercados secundarios por aproximadamente 64 millones de dólares.

Para un solo concierto de Taylor Swift, Key Investment Group supuestamente utilizó 49 cuentas diferentes para comprar 273 entradas, superando con creces el límite de compra de seis entradas por evento del Eras Tour de 2023, según la FTC. Los fans estaban tan frustrados por la dificultad para conseguir entradas para la gira de Swift que el Senado de Estados Unidos terminó interrogando a Ticketmaster en una audiencia de 2023.

En una declaración publicada el lunes, Key Investment Group dijo que se defenderá enérgicamente contra la demanda de la FTC.

“El caso amenaza con desmantelar el mercado secundario de entradas para eventos en vivo, consolidando aún más el poder en manos del monopolio más grande de la industria”, dijo la compañía.

Key Investment Group afirmó que la FTC está aplicando incorrectamente la Ley de Mejores Ventas de Entradas en Línea, una ley de 2016 que, según afirma, estaba destinada a combatir el software malicioso, no a los negocios legítimos de reventa. Key Investment Group demandó a la FTC en julio para intentar evitar que la agencia usara la ley en su contra, alegando que utiliza empleados humanos, no bots, para comprar entradas.

Pero la FTC dijo que la ley también prohíbe a cualquier persona eludir las medidas de seguridad y otros controles destinados a hacer cumplir los límites de multas establecidos.

En marzo, acompañado por Kid Rock en el Despacho Oval, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que instruía a los funcionarios estadounidenses a garantizar que los revendedores de entradas cumplieran con las normas del Servicio de Impuestos Internos (IRS). La orden también instaba a la FTC a garantizar la transparencia de precios en todas las etapas del proceso de compra de entradas y a adoptar medidas coercitivas para prevenir conductas injustas, engañosas y anticompetitivas en el mercado secundario de venta de entradas.