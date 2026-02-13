Acusado en tiroteo en la escuela secundaria permanecerá en la cárcel

El joven de 16 años acusado de disparar contra otro estudiante dentro de la escuela secundaria Wootton, en Rockville, Maryland, el lunes, envió un mensaje de texto a un amigo y le pidió que llevara una mochila a la escuela que, según los fiscales, contenía el arma, informaron durante una audiencia de fianza el miércoles.

El adolescente, quien enfrenta un cargo de intento de asesinato en segundo grado, permanecerá en la cárcel después de que un juez ordenara que quedara detenido sin derecho a fianza al concluir la audiencia.

El joven de 16 años está siendo procesado como adulto y enfrenta además dos cargos adicionales de agresión en primer grado, dos cargos de agresión en segundo grado y posesión de un arma peligrosa en propiedad escolar.

En una conferencia de prensa el martes, el jefe de la Policía de Rockville, Jason West, dijo que el adolescente apuntó con un arma a una joven de 15 años más temprano el lunes antes de disparar contra un compañero de 16 años. Según los fiscales, tras el tiroteo el acusado salió de la escuela y escondió el arma en el patio trasero de su casa.

West señaló que el sospechoso y la víctima se conocían, pero la policía aún investiga el motivo del tiroteo.

West indicó que el estudiante que recibió el disparo se encuentra en condición estable.

“En este caso, la segunda víctima no sufrió lesiones”, dijo West. “Sin embargo, durante la investigación supimos que el sospechoso apuntó con un arma de fuego a esa persona más temprano ese día, antes de que ocurriera este tiroteo.”

Agentes del Departamento de Policía del Condado de Montgomery fueron enviados a la escuela secundaria alrededor de las 2:15 p.m. del lunes tras recibir un reporte de disparos dentro del plantel.

Un estudiante fue encontrado herido de bala en un pasillo de la escuela y trasladado a un hospital.

La policía informó que los agentes recuperaron el arma —una pistola Polymer80 de 9 mm— que creen fue utilizada en el tiroteo. West explicó que el arma es comúnmente conocida como un “arma fantasma”, y fue encontrada la noche del lunes, fuera del recinto escolar.

“Sabemos que ese tipo de armas de fuego son muy difíciles de rastrear, si es que podemos hacerlo”, dijo West.

“Parte de nuestra investigación incluirá determinar: ‘¿De dónde provino esa arma? ¿Cómo llegó ese estudiante a poseerla y cómo ingresó al plantel escolar?’”

En el tribunal el miércoles, los abogados defensores dijeron al juez que la situación estuvo contenida entre dos personas y argumentaron que el adolescente no fue el agresor inicial.

Uno de los abogados defensores afirmó: “Se hará justicia y habrá respuestas”, al salir del tribunal junto a la madre del joven.

El equipo de defensa también informó al tribunal sobre planes de solicitar formalmente que el caso sea trasladado al tribunal de menores.

Photo

El Departamento de Policía de la Ciudad de Rockville compartió una actualización esta tarde sobre la investigación del tiroteo ocurrido el lunes en la escuela secundaria Thomas S. Wootton.