MD le pone fin a los acuerdos con ICE

Los legisladores de Maryland están enviando un proyecto de ley al gobernador Wes Moore para su aprobación, con el objetivo de poner fin a la participación local en un programa federal de control migratorio que opera en centros de detención de los condados. Esta medida ha generado un importante debate sobre la seguridad pública y la confianza dentro de las comunidades inmigrantes.

El Proyecto de Ley del Senado 245, presentado de manera paralela con el Proyecto de Ley de la Cámara 444, prohibiría a los gobiernos estatales y locales, así como a las agencias del orden público, celebrar acuerdos de aplicación de leyes migratorias, incluido el programa 287(g). El proyecto también exigiría que cualquier acuerdo de aplicación migratoria vigente sea cancelado a más tardar el 1 de julio.

El programa 287(g) permite que las fuerzas del orden locales colaboren con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) para identificar y detener a inmigrantes indocumentados en centros de detención. Bajo este programa, los oficiales en centros de detención pueden alertar a las autoridades federales de inmigración si una persona que ya está bajo custodia tiene una orden de retención migratoria.

Actualmente, ocho condados de Maryland participan en el programa 287(g), y cinco de esos condados se incorporaron en el último año.

Mientras el proyecto se dirige hoy al escritorio del gobernador, varios alguaciles y ejecutivos de condados están instando a Moore a vetarlo, argumentando que el programa es una herramienta de seguridad pública.

El alguacil del condado de Harford, Jeff Gahler, destacó la historia del programa, señalando: “Este es un programa demócrata. El presidente Bill Clinton creó este programa. El presidente Obama lo amplió y aceptó a mi oficina dentro de él”.

Patty Morin, cuya hija Rachel fue asesinada por un inmigrante indocumentado, dijo que cree que eliminar el programa envalentonaría a los delincuentes. “Al abolirlo, los criminales van a pensar que tienen la libertad de cometer delitos y entrar y salir como les plazca”, afirmó Morin. También agregó: “Nueve o 12 de estos asesinatos han ocurrido en el último año o dos aquí en Maryland. Y creo que el programa ayuda a identificar a estas personas”.

Los partidarios del proyecto argumentan que estas colaboraciones socavan la confianza entre las comunidades inmigrantes y la policía, haciendo que los residentes sean menos propensos a denunciar delitos o cooperar con investigaciones. También sostienen que los acuerdos 287(g) pueden conducir a la elaboración de perfiles raciales, violaciones de derechos civiles y separaciones familiares.

El senador Ron Watson, demócrata del condado de Prince George’s, expresó su apoyo a la legislación y afirmó que estos proyectos eran necesarios desde hace mucho tiempo.

Persisten algunas preocupaciones de que prohibir el programa, junto con otras leyes relacionadas con la inmigración, podría convertir a Maryland en un objetivo a nivel nacional.

Photo:

Gobernador de Maryland Wes Moore