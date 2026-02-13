Alcaldesa de Manassas dejará el cargo

Durante la reunión del Concejo Municipal celebrada el lunes, Michelle Davis-Younger informó públicamente que renunciará a la alcaldía de Manassas al finalizar este año, dos años antes de que concluya su mandato.

La alcaldesa explicó que está cumpliendo una promesa hecha al inicio de su carrera política: limitar su tiempo en funciones públicas a ocho años.

“Estoy convencida de que una ciudad se fortalece cuando abre espacio a nuevas perspectivas, ideas frescas y energía renovada en sus líderes. Imponerse límites de mandato no es señal de debilidad ni de abandono; al contrario, es un acto de confianza”, expresó Davis-Younger. “Confianza en que quienes vienen detrás están preparados, en que las instituciones son más grandes que las personas que las dirigen y en que la democracia funciona mejor cuando el poder se renueva en lugar de estancarse”.

Demócrata y oriunda de Manassas, Davis-Younger fue elegida alcaldesa por primera vez en 2020, tras haber servido un año en el concejo municipal. En 2024 obtuvo la reelección, superando a su contrincante republicano por casi 15 puntos porcentuales.

“Siempre dije que, sin importar el cargo —ya fuera como concejal o como alcaldesa— serviría durante ocho años en total y luego daría un paso al costado. Lo creía entonces y lo sigo creyendo ahora: liderar no significa aferrarse al poder, sino construir algo lo suficientemente sólido para entregarlo a otros”, afirmó.

Además de su trayectoria política, Davis-Younger dirige una firma de consultoría en recursos humanos, The1ForHR, LLC, ubicada en el centro histórico de Manassas.

Por el momento, no se han dado a conocer detalles sobre el procedimiento para elegir a quien la reemplazará en la alcaldía.