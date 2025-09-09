7-Eleven pagará $1.2 millones para resolver las acusaciones de venta ilegal

7-Eleven acordó pagar $1.2 millones para resolver las acusaciones de que el gigante de las tiendas de conveniencia violó la prohibición del Distrito sobre la venta de dispositivos de vapeo y cigarrillos electrónicos dentro de un cuarto de milla de las escuelas intermedias y secundarias, según el Fiscal General Brian Schwalb.

En un comunicado de prensa, la oficina del fiscal general dijo que desde que la prohibición del Distrito entró en vigor en octubre de 2022, un total de 16 tiendas 7-Eleven cerca de las escuelas vendieron miles de dispositivos electrónicos para fumar.

Los dispositivos electrónicos para fumar incluyen dispositivos de vapeo, cigarrillos electrónicos y otros instrumentos que generan vapor o aerosol que puede ser inhalado por el usuario.

Además de pagar una multa monetaria, la cadena ahora debe detener permanentemente todas las ventas y comercialización de los dispositivos en sus tiendas cerca de las escuelas de DC como parte de un acuerdo. 7-Eleven también debe capacitar al personal y monitorear las tiendas franquiciadas para garantizar el cumplimiento de la ley de DC.

“Vender vaporizadores y cigarrillos electrónicos cerca de las escuelas es ilegal porque, particularmente para los jóvenes, estos productos de nicotina son adictivos y nocivos para la salud”, dijo Schwalb.

Según la oficina de Schwalb, en agosto de 2022, antes de que la prohibición entrara en vigor, 7-Eleven notificó a 16 tiendas, incluidas 10 tiendas propiedad del presidente y seis franquicias, sobre la próxima prohibición.

“La investigación de la OAG reveló que, a pesar de esta notificación directa, las dieciséis tiendas cercanas a las escuelas secundarias y preparatorias de DC continuaron vendiendo dispositivos electrónicos para fumar después de que entró en vigor la prohibición”.

Ahora, como parte del acuerdo, si una tienda de franquicia recibe cuatro avisos de violaciones dentro de un período de dos años, 7-Eleven debe rescindir su acuerdo de franquicia con la tienda y notificar la terminación a la Oficina del Procurador General.

“Las ventas ilegales de 7-Eleven amenazaron con revertir el progreso que hemos logrado en la reducción del consumo de tabaco entre los jóvenes”, declaró Schwalb. “Proteger la seguridad de nuestra comunidad es nuestra principal prioridad en la Fiscalía General, y eso incluye hacer cumplir las leyes locales diseñadas para proteger la salud de nuestros niños”.