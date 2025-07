Partido de Maduro gana mayoría de alcaldías en Venezuela tras boicot opositor

El chavismo gobernante ganó el domingo la mayoría de las alcaldías de Venezuela en unas elecciones en las que la principal coalición opositora se marginó y que coincidieron con el aniversario de la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro.

El partido de gobierno PSUV se impuso en 285 de 335 alcaldías en disputa, incluidas 23 de las 24 capitales del país, según proyectó el propio Maduro, que celebró con sus seguidores ya de madrugada en la plaza Bolívar de Caracas.

«¡Victoria, victoria popular!», gritó Maduro. «Ha triunfado la democracia y la paz, la unión del pueblo».

La autoridad electoral, acusada de servir a Maduro, fijó la participación en 44%. Representa poco más de 6 millones de electores, aunque centros de votación en varias ciudades del país mostraron baja afluencia de personas durante toda la jornada.

En un año, Maduro se hizo con la presidencia, el control absoluto del Parlamento, 23 de las 24 gobernaciones y ahora el poder municipal.

Y con todo este poder, el mandatario se propone ahora a impulsar una reforma a la Constitución de la que poca información se divulgó hasta ahora.

«Espero de esta nueva gestión que mejore», dijo a la AFP Iris Matos, secretaria de 60 años, al votar en la capital.

Algunos piden mejoras a las calles o más seguridad.

– «No a Maduro» –

Muchos opositores sentían que el resultado estaba arreglado de antemano y su participación sería irrelevante.

Es una posición que sigue al grito de fraude de la oposición liderada por María Corina Machado en las presidenciales del 28 de julio pasado. El Consejo Nacional

Electoral (CNE) proclamó a Maduro vencedor sin publicar el detalle del escrutinio como manda la ley.

Sostiene que su candidato, Edmundo González, derrotó a Maduro y publicó en un sitio web copias de las actas que emitieron la máquina de votación para probarlo.

González está ahora en el exilio, Machado, en la clandestinidad. Ambos han llamado a la abstención desde entonces. Lo hicieron para la elección de gobernadores y diputados, en la que arrasó el chavismo, y ahora en la de alcaldes.

«¿Qué ha pasado entre el 28 de julio de 2024 y hoy?», cuestionó Machado en X. «Que ese día SETENTA 70% del país VOTÓ POR EDMUNDO GONZÁLEZ y hoy, el NOVENTA 90% le dijo NO A MADURO», en referencia a lo que reportó como la abstención.

– Un año después –

Un ala disidente de Machado lanzó candidaturas y según Maduro ganó 50 alcaldías. «La nueva oposición», sentenció el mandatario mientras que Machado los tacha de colaboracionistas.

Esa oposición mantuvo tres bastiones históricos del antichavismo, pero perdió la capital del petrolero estado Zulia, Maracaibo.

Maduro tiene previsto encabezar una manifestación el lunes para celebrar el aniversario de su proclamación, que Estados Unidos y una decena de países desconocieron.

«Maduro no es el presidente de Venezuela y su régimen no es el gobierno legítimo», indicó el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en un comunicado, tras tachar al mandatario de jefe de una organización «narco-terrorista».

Con todo, Washington y Caracas mantienen un canal abierto y han negociado la repatriación de indocumentados y más recientemente acordaron un canje de 10 estadounidenses presos en Venezuela por los 252 migrantes detenidos en la megacárcel para pandilleros de El Salvador.

Machado no tiene agenda de calle para el lunes. La gente está desmovilizada, hay mucho miedo tras el arresto de 2.400 personas en apenas 48 horas durante las protestas contra el resultado de la presidencial.

«Si ellos me agarran, me van a desaparecer», dijo la dirigente en un encuentro reciente con corresponsales. «Hoy no tengo dudas de eso».