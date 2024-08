Maduro marca distancia de propuesta de Lula y Petro de nuevas elecciones en Venezuela

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, marcó este jueves distancia de la propuesta que más temprano hicieron sus pares de Brasil y Colombia sobre repetir las elecciones que le dieron un tercer mandato entre denuncias de fraude de la oposición.

Sin mencionar el tema directamente, Maduro insistió en que «Venezuela tiene soberanía» y «es un país independiente».

«Yo no practico la diplomacia de micrófono, no lo practico jamás», señaló el mandatario al equipo de prensa oficial. Si no, uno entonces se convierte en consejero de los demás países».

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva sugirió más temprano celebrar nuevas elecciones con «la participación de todos los candidatos (…) y dejar que observadores de todo el mundo vayan a ver las elecciones».

En la misma línea, su homólogo colombiano, Gustavo Petro, pidió en la red social X «nuevas elecciones libres» con «garantías totales a la acción política» y el «levantamiento de todas las sanciones» económicas de Estados Unidos contra Venezuela.

«Nunca voy a decir ‘Colombia, su gobierno debe hacer esto’ y sacar en mis redes sociales un consejo, no. Cada presidente sabe, cada Estado, cada país sabe qué debe hacer con sus asuntos internos», remarcó el mandatario venezolano.

Maduro fue proclamado presidente reelecto con el 52% de los votos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que no presentó el detalle del escrutinio tras denunciar un «jaqueo», que expertos y observadores desestiman.

La Casa Blanca, por su parte, pareció retractarse este jueves de declaraciones del presidente Joe Biden en las que apoyaba repetir los comicios en Venezuela.

Estados Unidos «ha dejado atónito al mundo porque desmienten al presidente», opinó Maduro. «El presidente Biden declaró de manera intervencionista, sobre los asuntos internos de Venezuela (…) él da una opinión y a la media hora lo desmienten los voceros del Departamento de Estado».

«Yo rechazo, plena y absolutamente, que el gobierno de Estados Unidos pretenda convertirse en la autoridad electoral de Venezuela», remarcó.