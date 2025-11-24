Aarrestos realizados por el grupo de trabajo de lucha contra el crimen de Trump sobrecargan las cárceles y los tribunales

Un grupo de trabajo ordenado por el presidente Donald Trump para combatir el crimen en Memphis, Tennessee, ha realizado miles de arrestos, lo que ha aumentado la presión sobre el ocupado sistema judicial local y una cárcel ya superpoblada de maneras que, según funcionarios preocupados, durarán meses o incluso años mientras se resuelven los casos.

Desde finales de septiembre, cientos de agentes del orden público federales, estatales y locales, vinculados al Grupo de Trabajo de Seguridad de Memphis, han realizado controles de tráfico, ejecutado órdenes de arresto y buscado a fugitivos en la ciudad de aproximadamente 610,000 habitantes. Más de 2,800 personas han sido arrestadas y se han emitido más de 28,000 multas de tráfico, según datos proporcionados por el grupo de trabajo y la policía de Memphis.

El grupo de trabajo, que incluye tropas de la Guardia Nacional , cuenta con el apoyo del gobernador republicano Bill Lee y otros que esperan que el aumento reduzca el crimen en una ciudad que ha lidiado con delitos violentos, incluidos casi 300 homicidios el año pasado y casi 400 en 2023.

De 2018 a 2024, los homicidios en Memphis aumentaron un 33% y las agresiones con agravantes un 41%, según AH Datalytics, que rastrea los delitos en todo el país utilizando datos de las fuerzas del orden locales para su Índice de Delitos en Tiempo Real . Sin embargo, AH Datalytics informó que esas cifras disminuyeron un 20% durante los primeros nueve meses de este año, incluso antes de que el grupo de trabajo comenzara a trabajar.

Quienes se oponen al grupo de trabajo en Memphis, una ciudad de mayoría negra, afirman que este se dirige contra las minorías e intimida a los latinos respetuosos de la ley, algunos de los cuales han faltado al trabajo y han cambiado sus hábitos sociales, como evitar ir a la iglesia o a restaurantes, por temor a ser acosados ​​y detenidos injustamente. Las estadísticas publicadas a finales de octubre muestran 319 arrestos hasta la fecha con órdenes administrativas, que abordan asuntos relacionados con la inmigración.

“El costo humano de esto es asombroso”, dijo Josh Spickler, director ejecutivo de Just City, una organización con sede en Memphis que aboga por la equidad en el sistema de justicia penal.

El alcalde del condado de Shelby, que incluye Memphis, ha solicitado más jueces para atender casos que podrían extenderse meses o años. Las autoridades del condado están considerando abrir los tribunales por la noche y los fines de semana, una medida que ayudaría a gestionar la carga de trabajo, pero que sería más costosa.

Mientras tanto, los reclusos de la Cárcel del Condado de Shelby están siendo trasladados a otras instalaciones debido al hacinamiento, según las autoridades. Los reclusos en la sala de admisión duermen en sillas, y las autoridades penitenciarias están solicitando fondos a los comisionados del condado para abordar problemas como la escasez de personal penitenciario.

Estos problemas generan preocupación entre activistas y funcionarios sobre la seguridad en una cárcel donde se han registrado 65 muertes desde 2019, según Just City. La acumulación de casos judiciales implica que los acusados ​​y las víctimas de delitos podrían pasar una cantidad injusta de tiempo lidiando con el sistema de justicia penal, afirmó Steve Mulroy, fiscal de distrito del condado.

“El despliegue del grupo de trabajo probablemente podría haber necesitado más planificación”, dijo Mulroy, un demócrata cuya oficina está cooperando con el grupo de trabajo. “Se podría haber reflexionado más sobre las consecuencias del aumento en el número de arrestos”.

Funcionario de la cárcel pide ayuda

Hubo cientos de encarcelamientos y fianzas más durante las primeras semanas de funcionamiento del grupo de trabajo que durante el mismo período del año pasado, un aumento de alrededor del 40% en cada categoría, según las estadísticas del condado.

La cárcel, con una capacidad regular de 2400 reclusos, tuvo una población diaria promedio de 3195 reclusos en septiembre, el mes más reciente del que se dispone de estadísticas. Las autoridades del condado indicaron que se espera que esta cifra aumente en octubre.

A mediados de noviembre, 250 detenidos en exceso estaban alojados en otras instalaciones, en comparación con 80 en noviembre de 2024. Algunos de ellos están fuera del condado de Shelby, lo que dificulta las visitas de abogados y familiares y aumenta el costo de traer a los acusados ​​a Memphis para las audiencias.

En una carta a los comisionados, el carcelero jefe Kirk Fields solicitó al menos 1,5 millones de dólares en fondos de emergencia, señalando que más reclusos significan más gastos en comida, ropa, ropa de cama y sábanas.

Ayuda con los tribunales

Una cuestión es si hay suficientes jueces para escuchar los casos, especialmente después de que los legisladores eliminaron dos puestos de jueces durante la sesión del año pasado.

El 31 de octubre, el alcalde del condado de Shelby, Lee Harris, escribió a los funcionarios de los tribunales estatales solicitando jueces adicionales, afirmando que el condado se prepara para el arresto de al menos 3500 a 5000 personas. Un mayor número de arrestos incrementa los gastos penitenciarios y la posible contratación de más defensores públicos, fiscales y empleados penitenciarios, escribió.

“Esto coloca al condado de Shelby en un peligro financiero extremo”, escribió Harris.

La respuesta de la Corte Suprema de Tennessee dijo que, si bien los jueces de tribunales inferiores informaron que no se necesitan más jueces en este momento, ha designado a dos jueces superiores para ayudar en caso de que sean necesarios.

“Parte de ello es comprender cómo se verá la cadencia en los próximos meses y luego desarrollar una estrategia”, dijo el gobernador a principios de este mes, señalando que el estado está monitoreando la situación.

Algunos funcionarios han propuesto sesiones judiciales los sábados y sesiones nocturnas dos o tres noches por semana, dijo Mulroy. Han considerado tener una clínica donde las personas con órdenes de arresto por delitos menores puedan entregarse, para ayudar a aclararlas.

La oficina de Mulroy también está reevaluando si la detención es necesaria para las personas encarceladas en cientos de casos de bajo nivel.

«Si no hay bases para pensar que son un peligro para la comunidad o un riesgo de fuga, y están allí sólo porque no pueden pagar su fianza, podemos echar un segundo vistazo», escribió.

El grupo de trabajo dice que está siendo eficaz

Ryan Guay, portavoz del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y del grupo de trabajo, dijo a The Associated Press que el alto volumen de arrestos refleja la efectividad de la fuerza.

“Reconocemos que este éxito impone exigencias adicionales al sistema de justicia penal más amplio, incluidos los tribunales y los centros de detención”, afirmó Guay.

La Oficina Federal de Prisiones ha anunciado que pondrá a disposición del grupo de trabajo un campamento penitenciario satélite. La oficina indicó que la Oficina del Sheriff del Condado de Shelby asumirá la supervisión de las instalaciones. Un portavoz de la oficina del sheriff se negó a comentar sobre la ubicación del campamento, alegando problemas de seguridad operativa.