Copa extiende hasta el 18 de diciembre suspensión de vuelos desde y hacia Venezuela

La aerolínea panameña Copa extendió hasta el 18 de diciembre la suspensión de sus vuelos desde y hacia Venezuela, anunció este miércoles la compañía, en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

Venezuela se encuentra prácticamente aislada debido a la cancelación de vuelos por parte de una decena de aerolíneas internacionales, incluida Copa y su empresa de bajo costo Wingo, que entraron en pausa el 5 de diciembre.

Las dos líneas panameñas prolongaron la medida hasta el 12 de diciembre, y este miércoles Copa volvió a extenderla hasta el 18.

La suspensión de vuelos se produjo en respuesta a una alerta de la autoridad aeronáutica estadounidense por un incremento de la actividad militar en el Caribe.

Copa «continúa monitoreando y evaluando las condiciones necesarias para garantizar la seguridad operacional de sus vuelos a Venezuela», señaló la aerolínea este miércoles en un comunicado.

Durante este período, la empresa «ha incrementado» sus vuelos hacia la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, para atender la «alta demanda de pasajeros» que tratan de viajar hacia y desde Venezuela con motivo de la temporada navideña.