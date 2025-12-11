Acusan a hombre de secuestrar a mujer de Maryland de la escena del accidente de 2024 y violarla

Un hombre de California enfrenta múltiples cargos después de que presuntamente obligó a la conductora de un vehículo a chocar contra su auto y luego la violó en dos ocasiones en diciembre de 2024 en los condados de Montgomery y Prince George

La policía del condado de Montgomery identificó al hombre como Mauricio Martínez-García, de 27 años y residente de Madera, California, en un comunicado de prensa emitido el miércoles . Se enfrenta a dos cargos de violación en primer grado, un cargo de delito sexual en tercer grado, dos cargos de secuestro y cinco cargos de agresión en segundo grado.

Según la policía, los cargos se remontan al 18 de diciembre de 2024, cuando una mujer pidió comida en un restaurante ubicado en la cuadra 16100 de Shady Grove Road. Mientras esperaba su pedido en el bar, un desconocido se le acercó y pagó la comida tras insistir en pagar la cuenta.

Después de regresar a su mesa, la mujer comió un poco de su comida, pero se detuvo y salió del restaurante antes de terminar su plato porque se sentía enferma, según la policía del condado de Montgomery.

De camino a casa, la mujer sufrió una colisión entre dos vehículos en la intersección de las autopistas Sam Eig y Great Seneca. Según la policía, Martínez-García se acercó a ella y le ofreció ayuda, pero luego la obligó a subir a su auto contra su voluntad.

Martínez-García se alejó del accidente en coche hasta su apartamento en el condado de Montgomery, donde, según las autoridades, la mujer fue violada. Fue violada por segunda vez después de que él la llevara a su casa en el condado de Prince George.

Martínez-García fue arrestado oficialmente el martes, casi un año después de que la mujer denunciara la agresión y se sometiera a un examen forense. La policía indicó que los investigadores pudieron confirmar a Martínez-García como sospechoso tras ser informados de un análisis secundario de una muestra de ADN obtenida mediante una investigación independiente realizada por el Departamento del Ejército.

La policía no pudo confirmar si el «hombre desconocido» con el que la mujer se encontró en el bar era Martínez García. El caso continúa bajo investigación.

Mientras Martínez-García espera la extradición de California a Maryland, la policía insta a cualquier persona que tenga información sobre el sospechoso o el incidente a que se comunique con la División de Investigaciones de Víctimas Especiales del Departamento de Policía del Condado de Montgomery al (240) 773-5400.