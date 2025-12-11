Inundaciones récord amenazan a Washington

Los residentes empacaron sus pertenencias y se prepararon para huir de la crecida de los ríos en el oeste del estado de Washington el miércoles mientras una nueva ola de fuertes lluvias azotaba una región que aún se recuperaba de una tormenta que provocó rescates y cierres de carreteras el día anterior.

En el noroeste del Pacífico, un río atmosférico estaba aumentando la crecida de los ríos hasta niveles récord, con importantes inundaciones previstas en algunas zonas, como el río Skagit, un importante valle agrícola al norte de Seattle. Decenas de vehículos se encontraban atascados en una estación de llenado de sacos de arena en la ciudad de Mount Vernon, mientras las autoridades advertían a los residentes de la llanura aluvial del río que estuvieran preparados para evacuar.

«Nos estamos preparando para lo que cada vez parece más el peor escenario posible», dijo el alcalde de Mount Vernon, Peter Donovan.

En las faldas del Monte Rainier, al sureste de Seattle, los agentes del sheriff del condado de Pierce rescataron a varias personas en un parque de casas rodantes en Orting, e incluso ayudaron a un hombre con gorro de Papá Noel a vadear el agua hasta la cintura. Se ordenó la evacuación de una parte de la ciudad debido a la preocupación por los niveles extremadamente altos del río Puyallup y los diques río arriba.

Un deslizamiento de tierra bloqueó parte de la carretera interestatal 90 al este de Seattle, con fotos de Eastside Fire & Rescue que muestran vehículos atrapados por troncos de árboles, ramas, barro y agua estancada, incluido un automóvil embestido contra la barrera de metal al costado de la carretera.

Las autoridades también cerraron un tramo montañoso de la US 2 debido a la presencia de rocas, árboles y lodo. El departamento de transporte estatal indicó que no había desvíos disponibles ni un tiempo estimado para la reapertura.

Los funcionarios del condado de Skagit se estaban preparando para evacuar a 75.000 personas, dijo Robert Ezelle, director de la división de gestión de emergencias del Departamento Militar de Washington.

Gent Welsh, ayudante general de la Guardia Nacional de Washington, dijo que cientos de miembros de la Guardia serán enviados para ayudar a las comunidades.

Las inundaciones de los ríos podrían batir récords

Se espera que el río Skagit alcance un máximo de aproximadamente 47 pies (14,3 metros) en la ciudad montañosa de Concrete el jueves por la mañana, y aproximadamente 41 pies (12 metros) en Mount Vernon el viernes por la mañana.

Ambos son «pronósticos que rompen récords por varios pies», dijeron los funcionarios del condado de Skagit, y agregaron que las comunidades río arriba deben evacuar a terrenos altos lo antes posible y que quienes viven en la llanura aluvial deben estar preparados para evacuar.

Las inundaciones del río asolaron durante mucho tiempo Mount Vernon, la ciudad más grande del condado, con unos 35.000 habitantes. En décadas pasadas, los residentes formaban brigadas de sacos de arena ante la amenaza de inundaciones, pero los negocios solían quedar inundados. Las inundaciones de 2003 desplazaron a cientos de personas.

La ciudad completó un muro de contención en 2018 que ayuda a proteger el centro. Superó una prueba importante en 2021, cuando el río alcanzó niveles casi récord.

Pero la ciudad está en alerta máxima. Los niveles históricos del río previstos para el viernes podrían superar el límite, y algunos temen que los diques antiguos fallen.

“Hemos visto nuestro muro de contención en acción y sabemos que funciona en gran medida”, dijo Ellen Gamson, directora ejecutiva de la Asociación del Centro de Mount Vernon. “Pero la preocupación por ese tipo de presión sobre el sistema de diques es real. Podría ser catastrófico”.

Gamson dijo que muchos dueños de negocios alquilaban mesas para colocar su inventario a mayor altura. Sheena Wilson, dueña de una floristería en el centro, comentó que apiló sacos de arena junto a las puertas y retiró los artículos del suelo.

“Si el agua entra por encima de la altura de la mesa tengo problemas más grandes que mi mercancía”, dijo.

Las ciudades responden a las inundaciones

Harrison Rademacher, meteorólogo del servicio meteorológico de Seattle, describió el río atmosférico que inunda la región como “una corriente en chorro de humedad” que se extiende por el Océano Pacífico “con la boquilla avanzando a lo largo de la costa de Oregón y Washington”.

Las autoridades de Washington han llamado a domicilio para advertir a los residentes sobre inundaciones inminentes en ciertos barrios y han evacuado un parque de casas móviles junto al río Snohomish. La ciudad de Snohomish emitió una proclamación de emergencia, mientras que trabajadores en Auburn, al sur de Seattle, instalaron barreras temporales para el control de inundaciones a lo largo del río White.

El martes, a lo largo de la Interestatal 5, entre Seattle y Portland, los bomberos rescataron a personas que intentaban conducir por carreteras inundadas, incluido el conductor de un camión semirremolque, según informó Malachi Simper, portavoz del Distrito 5 de Protección contra Incendios del Condado de Lewis. Las autoridades rescataron a una familia de seis personas de su hogar en Chehalis, añadió, donde la carretera quedó cubierta por aproximadamente 1,2 metros (4 pies) de agua. Nadie resultó herido.

El cambio climático se ha vinculado a algunas lluvias intensas. Los científicos afirman que, sin estudios específicos, no pueden vincular directamente un solo fenómeno meteorológico con el cambio climático, pero en general es responsable de tormentas extremas, sequías, inundaciones e incendios forestales más intensos y frecuentes.

Se espera que otro sistema de tormentas traiga más lluvia a partir del domingo, dijo Rademacher. «El patrón se ve bastante inestable de cara a las fiestas».