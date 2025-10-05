Juez bloquea política de Trump de detener a niños migrantes que cumplen 18 años en instalaciones para adultos

Un juez federal ha bloqueado temporalmente una nueva política de la administración Trump para mantener a los niños migrantes detenidos después de que cumplan 18 años, moviéndose rápidamente para detener las transferencias a instalaciones para adultos que, según los defensores, estaban programadas para este fin de semana.

El juez federal de distrito Rudolph Contreras emitió el sábado una orden de restricción temporal al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos para que no detenga a ningún niño que llegó al país solo y sin permiso en los centros de detención de adultos del ICE después de que se convierta en adulto.

El juez de Washington, DC, determinó que dicha detención automática viola una orden judicial que emitió en 2021 que prohíbe tales prácticas.

ICE y el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. no respondieron de inmediato el sábado a correos electrónicos solicitando comentarios.

La iniciativa de detener a nuevos adultos es otra batalla más sobre uno de los temas más delicados en la agenda de inmigración de línea dura del presidente Donald Trump : cómo tratar a los niños que cruzan la frontera sin la compañía de adultos.

Associated Press informó el viernes que las autoridades están ofreciendo a los niños migrantes de 14 años o más 2500 dólares para que regresen voluntariamente a sus países de origen. El mes pasado, un juez federal independiente bloqueó los intentos de deportar de inmediato a los niños migrantes guatemaltecos que llegaron solos a Estados Unidos. Algunos niños fueron embarcados en aviones en esa operación nocturna antes de que un juez la bloqueara.

“Todos estos son elementos de la misma política general para obligar a los jóvenes inmigrantes a renunciar a su derecho a buscar protección en Estados Unidos”, dijo Michelle Lapointe, abogada del Consejo Americano de Inmigración, uno de los grupos que pidió a Contreras que interviniera en una presentación realizada poco después de la medianoche del sábado.

Los niños no acompañados son retenidos en albergues administrados por la Oficina de Reubicación de Refugiados, dependiente no del ICE, sino del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. La orden de Contreras de 2021 instruyó a los funcionarios federales a liberar a los menores que cumplieran 18 años de dichos albergues al «entorno menos restrictivo disponible». Determinó que esto es lo que exige la ley federal, siempre y cuando el menor no represente un peligro para sí mismo ni para los demás, ni represente un riesgo de fuga. A menudo, los menores son entregados a la custodia de un familiar o, incluso, a un hogar de acogida.

Pero los abogados que representan a menores no acompañados dijeron que en los últimos días comenzaron a recibir noticias de que el ICE estaba informando a los albergues que los niños que estaban a punto de cumplir 18 años, incluso aquellos que ya tenían planes de liberación aprobados, ya no podrían ser liberados y que, en su lugar, serían trasladados a centros de detención, posiblemente incluso el sábado. Un correo electrónico del ICE afirmaba que los nuevos adultos solo podrían ser liberados por el ICE, en virtud de su autoridad para otorgar libertad condicional caso por caso, por «razones humanitarias urgentes» o «beneficio público significativo». De marzo a septiembre, el ICE ha otorgado libertad condicional a menos de 500 personas en total.

Los demandantes argumentaron que la libertad condicional es prácticamente un asunto sin resolver y que los niños que superan la edad límite de los albergues sufrirían daños permanentes debido a la detención innecesaria e inapropiada de adultos en cárceles que podrían estar superpobladas o en lugares remotos. Los demandantes afirmaron que esto era especialmente cierto porque algunos de los clientes que citaron habían sido víctimas de trata o habían sufrido abuso, negligencia o abandono por parte de sus padres.

Las autoridades fronterizas de Estados Unidos han arrestado a niños que cruzan la frontera sin padres más de 400.000 veces desde octubre de 2021. Una ley de 2008 les exige comparecer ante un juez de inmigración antes de ser devueltos a sus países.

Los niños han estado pasando más tiempo en refugios administrados por el gobierno desde que la administración Trump los puso bajo un escrutinio más estricto antes de liberarlos con sus familiares en los Estados Unidos para que sigan con sus casos de inmigración.

El escrutinio adicional incluye toma de huellas dactilares, pruebas de ADN y visitas domiciliarias por parte de agentes de inmigración. Durante el verano, los agentes de inmigración comenzaron a presentarse y a arrestar a padres .

La duración promedio de la estadía en refugios administrados por el gobierno para aquellos liberados en Estados Unidos fue de 171 días en julio, menos que un pico de 217 días en abril, pero muy por encima de los 37 días de enero, cuando Trump asumió el cargo.