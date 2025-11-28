Acusan en México a uno de los dueños de Miss Universo por tráfico de drogas y armas

Un empresario mexicano copropietario de Miss Universo enfrenta acusaciones de tráfico de drogas, armas y combustible robado, en medio de la polémica tras el triunfo de México en el concurso, informaron este miércoles autoridades.

Se trata de Raúl Rocha Cantú, un empresario del norte de México que en 2024 compró el 50% de las acciones del certamen de belleza, que ha perdido promotores en los últimos años.

La Fiscalía General mexicana confirmó este miércoles que el financiero está implicado en un caso abierto en 2024 por tráfico de armas, de drogas y combustible robado.

«Se están obteniendo datos fundamentales que le permitirán al Ministerio Público Federal continuar y ahondar en esta investigación» contra Rocha Cantú, detalló el comunicado de la dependencia.

El boletín señala que hay órdenes de captura contra 13 acusados, pero sin identificarlos. Según medios locales, Rocha sería uno de ellos.

Otra copropietaria del concurso, la magnate de los medios tailandesa Jakapong Jakrajutatip es buscada por autoridades de Bangkok por un presunto fraude de casi un millón de dólares.

Rocha ha sido señalado además en la prensa de tener supuestos negocios con el padre de la concursante mexicana, Fátima Bosch, quien se alzó con la corona del certamen de belleza la semana pasada en Tailandia.

Bernardo Bosch, padre de la joven y quien en los últimos siete años ocupó un alto cargo en la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), negó este miércoles en una declaración pública toda relación con Rocha.

«Los señalamientos sobre una supuesta relación de negocios son completamente falsos», señala en el comunicado el padre de Miss Universo.

La prensa mexicana también ha señalado a Bosch padre de tener vínculos con el oficialista partido Morena.

La presidenta Claudia Sheinbaum se ha desmarcado en distintas ocasiones de la polémica, abordada por periodistas en su rueda de prensa matutina.

Tras ser interrogada este miércoles sobre las presuntas actividades criminales de Rocha, la mandataria subrayó que ello corresponde a la Fiscalía General y defendió el triunfo de Fátima.

«Eso es independiente de la joven que ganó el concurso (…) quieren quitarle mérito. Más allá de que estemos de acuerdo con estos certámenes o no, mérito a quien lo tiene», dijo.

Fátima, de 25 años, denunció el martes que ha recibido «insultos y ataques e incluso deseos de muerte» en lo que definió como una «violencia que nace del odio».

El triunfo de la mexicana fue antecedido por un dramático altercado con un ejecutivo del certamen que la cuestionó y hasta la llamó «tonta», ante lo cual ella se retiró de la sala furiosa, lo que le valió una oleada de solidaridad.