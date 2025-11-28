El Black Friday llega con un fuerte impulso pese a los aranceles y la incertidumbre económica

Puede que el Viernes Negro ya no sea la orgía de compras de antaño, cuando la promesa de ofertas únicas hacía que la gente abandonara las mesas de Acción de Gracias para ir a centros comerciales, donde algunos clientes se peleaban a puñetazos por juguetes o televisores. Pero el evento aún cuenta con suficientes entusiastas como para convertirlo en el día de compras más importante de Estados Unidos.

Por esa razón, este día se mantiene como el inicio oficial de la temporada de compras navideñas. Este año, el inicio se produce en un momento en que las empresas se enfrentan a un entorno económico incierto y a la volatilidad de los amplios aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a las importaciones.

Muchos han absorbido parte de los costos y han reducido las contrataciones en lugar de aumentar los precios para los clientes. La confianza del consumidor en la economía estadounidense cayó este mes a su nivel más bajo desde abril, cuando Trump anunció sus aranceles , tras el cierre del gobierno , la baja contratación y la persistente inflación, según un informe publicado el martes por The Conference Board.

No obstante, los compradores se han mantenido resilientes y dispuestos a gastar, al menos a juzgar por los sólidos informes trimestrales de ventas de Walmart , Best Buy y otros minoristas. Sin embargo, muchos ejecutivos minoristas también afirman que los clientes se centran en las ofertas y han sido selectivos al comprar.

Aron Boxer, de 50 años y residente de Greenwich, Connecticut, comentó que pospuso la compra de un auto este año por la preocupación por los aranceles. Añadió que buscará ofertas en juguetes el Cyber ​​Monday, pero que también está dispuesto a esperar hasta el final para conseguir el mejor descuento.

“Definitivamente no he superado los aranceles, y me preocupa”, dijo el fundador de una empresa de servicios educativos y un servicio de coaching personal. “Consideré comprar a principios de este año, pero siento que algunas personas tomaron malas decisiones comerciales anticipando un impacto mayor del que tuvieron los aranceles”.

Aun así, los analistas y ejecutivos de centros comerciales citaron un impulso sólido de cara a la semana del Viernes Negro.

“Estamos viendo un comienzo muy positivo para la temporada navideña”, dijo Jill Renslow, directora de desarrollo comercial y marketing del Mall of America en Bloomington, Minnesota, que planea regalar tarjetas de regalo y otros obsequios a los primeros 250 clientes que lleguen a las 7 a. m. del viernes. “Los últimos sábados de noviembre han sido muy buenos”.

El tráfico de centros comerciales antes del Viernes Negro superó las cifras del período prepandemia de 2019, afirmó Renslow.

Un pronóstico de la Federación Nacional de Minoristas, la mayor asociación comercial del país, predijo un aumento considerable en las ventas navideñas. La asociación estimó que los compradores gastarían colectivamente entre 1,01 billones y 1,02 billones de dólares en noviembre y diciembre, lo que representa un aumento del 3,7 % al 4,2 % con respecto al año pasado.

Los minoristas registraron 976 mil millones de dólares en ventas navideñas el año pasado, o un aumento del 4,3% respecto a 2023, dijo el grupo.

Mastercard SpendingPulse, que rastrea el gasto en todos los métodos de pago, incluido el efectivo, predijo un aumento del 3,6% en las ventas navideñas del 1 de noviembre al 24 de diciembre. Eso se compara con un aumento del 4,1% el año pasado.

“Claramente, hay incertidumbre”, dijo Michelle Meyer, economista jefe de Mastercard. “Claramente, los consumidores se sienten nerviosos. Pero por el momento, no parece que esto esté cambiando su forma de presentarse esta temporada”.

Las ventas en línea han sido sólidas hasta el momento. Del 1 de noviembre al domingo, los consumidores gastaron $79,7 mil millones, según Adobe Analytics. Esto representó un aumento del 7.5% con respecto al año anterior y superó el crecimiento previsto por Adobe del 5.3% para la temporada.

Los aranceles han influido en las estrategias de comercialización y precios de las tiendas. Muchos minoristas aceleraron los envíos de algunos productos navideños antes de que entraran en vigor los aranceles, a la vez que absorbían parte de los costos adicionales de importación. Sin embargo, las tiendas aún han repercutido parte del gasto en artículos como juguetes, que se importan principalmente de China.

El servicio de seguimiento minorista de la firma de investigación de mercado Circana examinó varias subcategorías de mercancías generales y descubrió que el 40% de todas las mercancías generales vendidas en septiembre experimentaron un aumento de precio de al menos el 5% en comparación con los primeros cuatro meses del año.

Los juguetes, productos para bebés, artículos para el hogar y equipos deportivos se encontraban entre los más afectados. Por ejemplo, el 83 % de los juguetes vendidos en septiembre experimentaron un aumento de al menos el 5 %, según Circana.

Esa cifra aumentó respecto del 32% en junio y aumentará aún más en los próximos meses, según Marshal Cohen, el principal asesor industrial de la firma.

Algunos ejecutivos han notado que los minoristas anuncian descuentos navideños más moderados. Renslow, del Mall of America, comentó que las ofertas no llegaron al centro comercial tan pronto como esperaba. Sin embargo, estimó que los comerciantes aumentaron sus ofertas esta semana con descuentos de entre el 30% y el 50%. Cree que probablemente aumentarán aún más el fin de semana.

Stephen Lebovitz, director ejecutivo de CBL Properties , que opera 85 propiedades comerciales, también señaló que los descuentos vacacionales fueron poco impresionantes.

«Creo que uno de los beneficios de los aranceles, o el lado positivo, es que los niveles de inventario de los minoristas son más reducidos y han tratado de permitirse mantener el poder de fijación de precios», dijo.