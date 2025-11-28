Murió uno de los dos miembros de la Guardia Nacional baleados por un ciudadano afgano

El presidente Donald Trump dijo que uno de los dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que fueron baleados por un ciudadano afgano cerca de la Casa Blanca había muerto, y calificó al sospechoso, que había trabajado con la CIA en su país natal, como un «monstruo salvaje».

Como parte de una llamada de Acción de Gracias con las tropas estadounidenses, Trump anunció que acababa de enterarse de que la especialista Sarah Beckstrom, de 20 años, había muerto, mientras que el sargento Andrew Wolfe, de 24, estaba «luchando por su vida».

“Acaba de fallecer”, dijo Trump. “Ya no está con nosotros. Nos mira desde arriba ahora mismo. Sus padres están con ella”.

El presidente calificó a Beckstrom de «persona increíble, excepcional en todos los sentidos». La Casa Blanca indicó que habló con sus padres después de sus declaraciones.

Trump usó el anuncio para decir que el tiroteo fue un «ataque terrorista» y criticó a la administración Biden por permitir que los afganos que trabajaron con las fuerzas estadounidenses durante la guerra de Afganistán ingresen a Estados Unidos. El presidente ha desplegado miembros de la Guardia Nacional en parte para ayudar en los esfuerzos de deportación masiva de su administración.

Durante sus declaraciones, Trump mostró una foto impresa de una noticia donde se veía a evacuados afganos sentados en el suelo de un avión militar durante la caótica evacuación de Kabul en 2021. Insinuó que el tirador sufría de inestabilidad mental tras la guerra y su salida de Afganistán.

«Se volvió loco. O sea, se volvió loco», dijo el presidente. «Pasa demasiado a menudo con esta gente».