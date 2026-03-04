Arrestan a alborotador del Capitolio indultado tras unos videos virales

Un hombre que se declaró culpable de los cargos relacionados con su participación en los disturbios del Capitolio del 6 de enero, y luego fue indultado, fue arrestado el lunes por la noche después de que videos que se volvieron virales lo mostraran tocando el cabello de las pasajeras en los trenes del Metro en el área de DC.

Bryan Betancur, de 28 años y residente de Silver Spring, Maryland, está acusado de agresión con lesiones en relación con un delito ocurrido el domingo en un tren de la Línea Plateada que prestaba servicio en la estación de Clarendon. La policía no confirmó que el incidente estuviera directamente relacionado con los videos que circulan en línea.

Según varias publicaciones y videos de diferentes usuarios en X, Betancur se transmitió en vivo tocando en secreto el cabello de mujeres desconocidas mientras viajaba en el metro. Una publicación incluye una captura de pantalla de un mensaje, supuestamente de Betancur, que indica que ella le dio permiso para tocarle el cabello.

Otro video muestra una transmisión en vivo de una cuenta llamada «Bryan On Task». En la transmisión, se ve a un hombre, que el usuario X afirma ser Betancur, tocando el cabello de otra mujer y grabando su entorno en una estación de metro de Arlington.

Tras estas y otras publicaciones de usuarios que expresaban su preocupación por Betancur, la Policía de Tránsito Metropolitano anunció el lunes que tenía conocimiento de los videos que mostraban comportamiento inapropiado hacia los usuarios del Metro. El martes, el departamento respondió a esa publicación informando que Betancur había sido arrestado y acusado de agresión con lesiones.

Betancur se declaró culpable y fue sentenciado en agosto de 2022 a cuatro meses de prisión y un año de libertad supervisada por cargos relacionados con su participación en los disturbios del Capitolio de Estados Unidos. Posteriormente, el presidente Donald Trump otorgó un indulto generalizado a casi todos los alborotadores, incluido Betancur.

Según los documentos de acusación por su arresto en los disturbios del Capitolio, Betancur es un autoproclamado supremacista blanco que ha hecho comentarios sobre llevar a cabo un tiroteo en una escuela y ha investigado tiroteos masivos.

También había sido condenado anteriormente por robo y por violar una orden contra el acoso, según los registros judiciales.

La Policía de Tránsito Metropolitano solicitó a cualquier persona que tenga información sobre Betancur que se comunique con el departamento llamando al 202-962-2121 o enviando un mensaje de texto con la palabra “MyMTPD” (696873).