Dimite el director de museo que negó a Trump una espada para regalar a Carlos III

El director de la prestigiosa Biblioteca Presidencial Eisenhower dejó su cargo tras oponerse a la solicitud de Donald Trump de entregar una espada de su colección al rey Carlos III, informaron el jueves medios locales.

Todd Arrington se enfrentó al ultimátum de «renunciar o ser despedido», según dijo a la cadena CBS News, que no identificó al responsable de esa orden.

Arrington se negó al pedido del gobierno de entregar al monarca británico una de las espadas de Eisenhower como parte de la visita de Estado que hizo Trump a mediados de septiembre al Reino Unido.

El obsequio buscaba simbolizar la relación especial entre los dos aliados y destacar la colaboración de ambos países durante la Segunda Guerra Mundial.

La biblioteca y museo, ubicada en la ciudad natal del expresidente estadounidense Dwight D. Eisenhower en Abilene (Kansas), forma parte de la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA).

Antes de convertirse en presidente en 1953, Eisenhower dirigió las fuerzas aliadas contra la Alemania nazi. El gobierno de Trump terminó regalando a Carlos III una réplica de la espada.

Contactada por AFP, la Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La renuncia de Arrington, quien tuvo una carrera de décadas en el gobierno federal, se produce mientras Trump ejerce un control sin precedentes sobre las instituciones culturales de Estados Unidos desde su regreso a la presidencia en enero.