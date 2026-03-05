Irán lanza una nueva ola de ataques contra bases israelíes y estadounidenses mientras Israel inicia nuevos ataques en el Líbano

Irán lanzó una nueva ola de ataques el jueves por la mañana contra bases israelíes y estadounidenses tras una amenaza de destruir la infraestructura militar y económica en toda la región, que se produjo después de que Estados Unidos e Israel intensificaran sus bombardeos sobre Irán y un submarino de la Armada estadounidense hundiera un buque de guerra iraní en el Océano Índico

Israel anunció múltiples ataques con misiles y sonaron las sirenas aéreas en Tel Aviv y Jerusalén. La televisión estatal iraní informó que se lanzaron más ataques contra bases estadounidenses. El ejército israelí afirmó haber lanzado ataques selectivos en el Líbano contra el grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán, en los suburbios del sur de Beirut.

Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra el sábado, atacando el liderazgo, el arsenal de misiles y el programa nuclear de Irán, sugiriendo que el derrocamiento del gobierno era un objetivo. Sin embargo, los objetivos y plazos exactos han cambiado repetidamente, lo que indica un conflicto sin fin.

El ritmo de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán fue tan intenso el miércoles que la televisión estatal anunció el aplazamiento de la ceremonia de duelo por el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei , quien murió al comienzo del conflicto. Millones de personas asistieron al funeral de su predecesor, el ayatolá Ruhollah Jomeini, en 1989.

El presidente Donald Trump elogió al ejército estadounidense por su «excelente desempeño en el frente de guerra, por decirlo suavemente». Sus correligionarios republicanos en el Senado estadounidense apoyaron a Trump en el tema de Irán al rechazar una resolución que buscaba detener la guerra.

Irán disparó contra Baréin, Kuwait e Israel mientras el conflicto se intensificaba. Turquía afirmó que las defensas de la OTAN interceptaron un misil balístico lanzado desde Irán antes de que entrara en su espacio aéreo.

La guerra ha causado la muerte de más de 1.000 personas en Irán, más de 70 en Líbano y alrededor de una docena en Israel, según las autoridades de esos países. Ha interrumpido el suministro mundial de petróleo y gas, ha paralizado el transporte marítimo internacional y ha dejado varados a cientos de miles de viajeros en Oriente Medio.

Las amenazas se expanden por todo Oriente Medio

Los países de toda la región se prepararon para posibles peligros el jueves, un día después de que la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán amenazara con “la destrucción completa de la infraestructura militar y económica de la región”.

El Ministerio del Interior de Qatar dijo que las autoridades estaban evacuando a los residentes cerca de la Embajada de Estados Unidos en Doha como precaución temporal, sin proporcionar más detalles.

Se pudieron escuchar aviones de combate sobre la ciudad de Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, y Arabia Saudita dijo que destruyó un dron en su provincia fronteriza con Jordania.

Un nuevo ataque frente a las costas de Kuwait pareció ampliar la zona donde el transporte marítimo comercial estaba en peligro.

Una explosión sacudió la zona la madrugada del jueves, según el Centro de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido, gestionado por el ejército británico. Añadió que un petrolero aparentemente fue atacado, pero la agencia no especificó la causa. Irán ha atacado buques en el pasado colocando minas lapa.

Los ataques anteriores desde que comenzaron los combates el sábado han ocurrido en el Golfo de Omán y el Estrecho de Ormuz , que lo conecta con el Golfo Pérsico y a través del cual se envía aproximadamente una quinta parte del petróleo del mundo.

Los precios del crudo Brent han subido un 15% desde el inicio del conflicto debido a que los ataques iraníes han interrumpido el tráfico a través del estrecho , y el precio actual es el más alto desde julio de 2024.

Edificios de las fuerzas militares y de seguridad iraníes fueron atacados

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que un torpedo de un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní el martes por la noche en el Océano Índico.

Las autoridades de Sri Lanka dijeron que 32 miembros de la tripulación fueron rescatados, mientras que su armada recuperó 87 cuerpos.

Israel afirmó que atacó edificios asociados con el comando de seguridad interna de Irán, así como también al Basij, una fuerza totalmente voluntaria de la Guardia Revolucionaria paramilitar cuya sangrienta represión contra los manifestantes en enero dejó miles de muertos.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha dicho que las fuerzas de su país tienen un liderazgo descentralizado y que las unidades actúan en gran medida por sí solas, lo que podría mitigar el efecto de los ataques a los principales centros de comando y control.

Cambios en los plazos de las operaciones en EE. UU.

Durante su reunión informativa en el Pentágono, Hegseth no dio un cronograma definitivo para las operaciones estadounidenses, que según Trump podrían durar un mes o más.

“Puedes decir cuatro semanas, pero podrían ser seis. Podrían ser ocho. Podrían ser tres”, dijo Hegseth. “Al final, nosotros marcamos el ritmo. El enemigo está desequilibrado, y vamos a mantenerlo desequilibrado”.

Oficiales militares estadounidenses e israelíes afirman que los lanzamientos desde Irán han disminuido, ya que sus ataques han destruido misiles balísticos, lanzadores y drones. El Comando de Defensa Nacional de Israel anunció la flexibilización de las restricciones que cerraron los centros de trabajo en todo el país. Indicó que los centros de trabajo podrían reabrir el jueves si hay un refugio cercano. Las escuelas permanecerán cerradas.

Aún así, se escucharon explosiones el jueves temprano en Israel, que dijo que sus sistemas defensivos se estaban moviendo para interceptar al menos tres oleadas de misiles iraníes.

Al menos 1.045 personas han muerto en Irán, según informó el miércoles la Fundación para los Asuntos de los Mártires y Veteranos. Once personas han muerto en Israel. Seis soldados estadounidenses han muerto, incluido un mayor cuya identidad se dio a conocer el miércoles.

Otras ocho personas murieron en el Líbano, incluidas dos en un edificio atacado por el ejército israelí en el campamento de refugiados de Beddawi, en la ciudad costera de Trípoli, el jueves, y tres en una carretera costera, según informaron las autoridades. El ejército israelí no indicó de inmediato a quiénes se dirigieron los ataques.

En dos ataques israelíes con drones casi simultáneos en los suburbios del sur de Beirut la noche del miércoles, dos vehículos fueron alcanzados, causando la muerte de tres personas y heridas a seis, según informó el Ministerio de Salud. El ejército israelí afirmó que el objetivo era un miembro de Hezbolá y añadió que próximamente se darían más detalles.

Israel dice que su ofensiva estaba planeada para mediados de año

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que la ofensiva contra Irán estaba prevista originalmente para mediados de 2026, pero “surgió la necesidad de adelantar todo a febrero”.

Enumeró como razones los acontecimientos dentro de Irán, las posiciones de Trump y la posibilidad de “crear una operación combinada”.

Las protestas en Irán ejercieron una presión sin precedentes sobre sus líderes. Trump amenazó con una acción militar en respuesta a la represión antes de centrar su atención en el controvertido programa nuclear iraní.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró el miércoles que Estados Unidos lanzó su operación en parte por la preocupación de que Irán pudiera atacar primero al personal y los activos estadounidenses en la región. Una llamada telefónica entre Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, antes de que comenzaran los ataques aéreos también fue «importante para el cronograma», añadió.

Los clérigos de Irán están eligiendo un nuevo líder supremo

Los líderes iraníes se apresuran a reemplazar a Jamenei , quien gobernó el país durante 37 años. Es apenas la segunda vez desde la Revolución Islámica de 1979 que se elige a un nuevo líder supremo.

Los candidatos potenciales van desde la línea dura, comprometidos con la confrontación con Occidente, hasta reformistas que buscan un diálogo diplomático. Mojtaba Jamenei , hijo de Jamenei, ha sido considerado desde hace tiempo entre ellos, aunque nunca ha ocupado un cargo gubernamental.

En una señal de que el liderazgo de Irán sólo buscará consolidar su poder, el jefe del poder judicial advirtió que “aquellos que cooperen con el enemigo de cualquier manera serán considerados enemigos”.

El ministro de Defensa de Israel, Katz, dijo en X que el próximo líder supremo de Irán “será un objetivo para la eliminación” si continúa amenazando a Israel, Estados Unidos y otros.