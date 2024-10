Muere Cissy Houston, madre de Whitney Houston y cantante ganadora del Grammy

Cissy Houston, madre de la fallecida Whitney Houston y dos veces ganadora del Grammy que actuó junto a músicos superestrellas como Elvis Presley y Aretha Franklin, falleció. Tenía 91 años.

Houston murió el lunes por la mañana en su casa de Nueva Jersey mientras recibía cuidados paliativos por la enfermedad de Alzheimer, dijo su nuera Pat Houston a The Associated Press. La aclamada cantante de gospel estaba rodeada de su familia.

“Nuestros corazones están llenos de dolor y tristeza. Perdimos a la matriarca de nuestra familia”, dijo Pat Houston en un comunicado. Agregó que las contribuciones de su suegra a la música y la cultura popular son “incomparables”.

“Madre Cissy ha sido una figura fuerte e imponente en nuestras vidas. Una mujer de profunda fe y convicción, que se preocupaba mucho por la familia, el ministerio y la comunidad. Su carrera de más de siete décadas en la música y el entretenimiento permanecerá en el primer plano de nuestros corazones”.

La última actuación de Houston con Sweet Inspirations se produjo después de que el grupo subiera al escenario con Presley en un espectáculo en Las Vegas en 1969. Su última sesión de grabación con el grupo se convirtió en su mayor éxito de R&B «(Gotta Find) A Brand New Lover», una composición del equipo de producción de Gamble & Huff, que apareció en el quinto álbum del grupo, «Sweet Sweet Soul».

Durante ese tiempo, el grupo realizó conciertos en vivo ocasionalmente con Franklin. Después del éxito del grupo y de cuatro álbumes juntos, Houston dejó The Sweet Inspirations para seguir una carrera en solitario donde prosperó.

Houston se convirtió en una cantante de sesión muy solicitada y grabó más de 600 canciones de múltiples géneros a lo largo de su carrera. Su voz se puede escuchar en pistas junto a una amplia gama de artistas, entre ellos Chaka Khan, Donny Hathaway, Jimi Hendrix, Luther Vandross, Beyoncé, Paul Simon, Roberta Flack y su hija.

En 1971, la voz característica de Houston apareció en el álbum solista de Burt Bacharach, que incluye “Mexican Divorce”, “All Kinds of People” y “One Less Bell to Answer”. Interpretó varios clásicos, incluida la exitosa canción de Barbra Streisand, “Evergreen”.

Houston ganó premios Grammy por sus álbumes “Face to Face” en 1997 y “He Leadeth Me” el año siguiente en la categoría de mejor álbum de soul gospel tradicional.

Houston es autor de tres libros: “He Leadeth Me”, “How Sweet The Sound: My Life with God and Gospel” y “Remembering Whitney: A Mother’s Story of Life, Loss and The Night The Music Stopped”.

En 1938, Cissy Houston comenzó su carrera cuando se unió a su hermana Anne y a sus hermanos Larry y Nicky para formar el grupo gospel The Drinkard Four, que grabó un álbum. Asistió a la Iglesia Bautista New Hope, donde más tarde se convirtió en ministra de música sacra.

Houston era el más joven de ocho hermanos.

“Nos conmueve su generoso apoyo y sus muestras de cariño durante este momento de profundo dolor”, dijo Houston en nombre de la familia. “Solicitamos respetuosamente nuestra privacidad durante este momento difícil”.