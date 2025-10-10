Lo que hay que saber sobre la decisión de pausar la ejecución de Roberson en el caso del bebé sacudido

La pausa que hizo un tribunal de Texas en la ejecución de Robert Roberson pocos días antes de su muerte probablemente generará nuevos argumentos y escrutinio sobre los casos que se basan en la ciencia médica y la evidencia para diagnosticar el síndrome del bebé sacudido .

Roberson habría sido la primera persona del país ejecutada en un caso relacionado con el síndrome del bebé sacudido. Permanece en el corredor de la muerte por ahora, pero la pausa en su ejecución —la tercera desde 2016— no solo le otorga más tiempo, sino también la posibilidad de un nuevo juicio.

El fallo del jueves del Tribunal de Apelaciones Penales de Texas se basó en una ley estatal de hace una década que permite a los tribunales revisar las condenas basándose en datos científicos que han cambiado o han sido desacreditados, y en un fallo judicial reciente que revocó una condena en otro caso de un bebé sacudido.

Roberson, de 58 años, fue condenado en 2003 por la muerte de su hija de dos años, Nikki Curtis. Tenía programada una inyección letal para el 16 de octubre. El fallo no anuló su condena ni redujo inmediatamente su pena.

Síndrome del bebé sacudido

Un factor crucial para el caso de Roberson fue la evidencia presentada en el juicio sobre el síndrome del bebé sacudido, que se refiere a una lesión cerebral grave causada cuando la cabeza de un niño se lastima al ser sacudido o por algún otro impacto violento, como ser golpeado contra una pared o arrojado al suelo.

El síndrome del bebé sacudido ha sido objeto de escrutinio en los últimos años; algunos abogados y expertos médicos afirman que el diagnóstico ha llevado erróneamente a personas a prisión . Los fiscales y las sociedades médicas afirman que sigue vigente.

La ley de “ciencia basura” de Texas y un caso similar

En 2013, los legisladores texanos aprobaron una medida conocida como la «ley de ciencia basura», que permite a los tribunales reconsiderar un caso si la base científica de una condena evoluciona o es refutada. Sin embargo, dicha ley aún no ha dado lugar a un nuevo juicio para un condenado a muerte.

Esa ley fue en parte la base de un retraso en la ejecución de Roberson en 2016, pero no se le concedió un nuevo juicio y permaneció en el corredor de la muerte.

El fallo del jueves citó la propia decisión del tribunal del año pasado de anular la condena de un hombre de Dallas, condenado a 35 años de prisión por un diagnóstico similar de bebé sacudido. En ese caso, el tribunal determinó que las pruebas médicas y el testimonio pericial podrían haber sido diferentes si se hubieran presentado según los estándares científicos de 2024.

Manifestándose por Roberson

El caso de Roberson ha recibido un amplio apoyo de una coalición que incluye a legisladores liberales y ultraconservadores , al exitoso novelista John Grisham e incluso a uno de los detectives originales del caso. Todos quieren que consiga un nuevo juicio. Estas iniciativas han sido rechazadas y criticadas por el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton.

¿Qué sigue para Roberson?

El equipo legal de Roberson elogió la revisión de su caso ordenada por el tribunal como una gran victoria.

El caso regresará al tribunal de primera instancia del condado en el este de Texas para decidir si merece un nuevo juicio. De ser así, podría ser absuelto o condenado de nuevo.

Gretchen Sween, una de las abogadas de Roberson, dijo el jueves que no hay un cronograma para cuando el tribunal de primera instancia revisará su caso, pero que está «decidida a impulsar esto lo más rápido posible».

Roberson ha mantenido su inocencia. Su equipo legal argumenta que su hija no murió por abuso, sino por complicaciones relacionadas con una neumonía. Paxton, así como algunos expertos médicos y otros familiares de Nikki, sostienen que la niña murió debido al abuso infantil y que Roberson tenía antecedentes de golpear a su hija.

“Robert adoraba a Nikki, cuya muerte fue una tragedia”, dijo Sween. “Confiamos en que una revisión objetiva de la evidencia científica y médica demostrará que no hubo delito”.