Una empresa retira casi 245,000 libras de pasta vinculada a un brote de listeria

Una empresa de California retiró del mercado casi 245.000 libras (111.130,04 kilogramos) de pasta precocida debido a un brote mortal de listeria y una posible contaminación de docenas de productos vendidos en supermercados de todo el país.

Nate’s Fine Foods de Roseville, California, retiró del mercado miles de cajas de linguini, fettucine, penne y otras pastas vendidas a grandes productores de comidas para calentar y comer y ensaladas de pasta el 25 de septiembre, según un aviso de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos publicado el jueves.

La medida se produjo después de que las pruebas mostraran que la pasta elaborada por Nate’s Fine Foods contenía la misma cepa de listeria que se encuentra en los productos fettucine Alfredo de pollo y linguini con albóndigas vinculados a un brote que ha matado a cuatro personas y enfermado a 20 desde agosto de 2024. La enfermedad más reciente reportada ocurrió el 11 de septiembre.

FreshRealm, la empresa de San Clemente, California, que produjo esas comidas, utilizó secuenciación genética para confirmar el vínculo con el brote.

Varios supermercados han retirado del mercado productos elaborados con pasta de Nate’s Fine Foods. La FDA y el Departamento de Agricultura de EE. UU. han advertido a los consumidores que no consuman estos alimentos y que los desechen o los devuelvan a las tiendas para obtener un reembolso.

A continuación se muestran los retiros hasta la fecha:

1. Ensalada de pasta con mozzarella ahumada Sprouts que se vende en el mostrador de servicio de delicatessen o en la sección Grab & Go con fechas de caducidad del 10 al 29 de octubre.

2. Ensalada de pasta con mozzarella ahumada Giant Eagle : fechas de vencimiento del 30 de septiembre al 7 de octubre.

3. Las tiendas Kroger retiraron del mercado ensaladas de pasta penne y moño de delicatessen, vendidas del 29 de agosto al 2 de octubre.

4. Tazones de camarones al ajillo con linguini de Scott y Jon, 9.6 oz: consumirse preferentemente antes del 12 y 13 de marzo y del 17 y 21 de marzo de 2027.

5. Fettucine Alfredo de pechuga de pollo ennegrecida al estilo cajún de Trader Joe’s, paquetes de bandeja de plástico de 16 oz con fechas de “consumir preferentemente antes del” 20 de septiembre, 24 de septiembre, 27 de septiembre, 28 de septiembre, 1 de octubre, 3 de octubre, 5 de octubre, 8 de octubre y 10 de octubre.

6. Las tiendas Albertsons retiraron del mercado ensaladas de pasta delicatessen elaboradas en la tienda: fechas de venta del 8 de septiembre al 4 de octubre.

7. Linguine Marketside con albóndigas de carne y salsa marinara, 12 oz. — fechas de caducidad: 22, 24 y 25 de septiembre, y del 29 de septiembre al 1 de octubre.

8. Marketside Grilled Chicken Alfredo con Fettuccine 12.3 oz: fecha de caducidad del 26 de junio de 2025 o anterior; y 32.8 oz: fecha de caducidad del 27 de junio de 2025 o anterior.

9. Fettuccine Alfredo de pollo Home Chef, 12,5 oz : fecha de caducidad: 19 de junio o antes.