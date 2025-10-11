Ejecutado el asesino y violador de una adolescente con inyección letal

Un hombre de 53 años convicto por la violación y el asesinato de una adolescente en 2001 fue ejecutado el viernes con la inyección letal en el estado norteamericano de Indiana, anunciaron las autoridades penitenciarias.

El hombre, Roy Lee Ward, fue condenado a muerte en 2002 por el asesinato de Stacy Payne, de 15 años, en su casa en la localidad estadounidense de Dale. Payne fue apuñalada varias veces y murió horas después del ataque. Ward fue arrestado en la escena del crimen, cuchillo en mano.

La ejecución se llevó a cabo poco después de la medianoche (0500 GMT) en una prisión estatal en la localidad de Michigan City, confirmó el Departamento Correccional de Indiana.

Ward fue la tercera persona ejecutada en Indiana desde que el estado reanudó la aplicación de la pena capital el año pasado, tras una pausa de 15 años provocada por la dificultad en la obtención de los fármacos necesarios para la inyección letal.

Su última comida incluyó una hamburguesa, un sandwich de carne con queso, papas fritas, camarones y palitos de pan.

Con esta, ya son 35 las ejecuciones realizadas en Estados Unidos desde enero, con lo que 2025 se convierte en el año con más sentencias a muerte aplicadas desde 2014, cuando se alcanzó la misma cifra.

Florida ha llevado a cabo el mayor número de ejecuciones, con 13, seguida de Texas con cinco, y Carolina del Sur y Alabama con cuatro cada una.

La mayoría de ejecuciones de este año (28) fueron por inyección letal. Dos se llevaron a cabo por fusilamiento y cuatro por hipoxia de nitrógeno, un método que consiste en bombear gas nitrógeno a través de una mascarilla hasta asfixiar al reo.

Este método ha sido denunciado por expertos de las Naciones Unidas como cruel e inhumano.

La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados de Estados Unidos mientras que otros tres —California, Oregon y Pensilvania— mantienen moratorias vigentes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, es partidario de la pena capital y en su primer día en el cargo pidió ampliar su uso «para los crímenes más atroces».