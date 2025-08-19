Oficial de policía de Maine arrestado por ICE acepta abandonar el país voluntariamente

Un oficial de policía de Maine arrestado por autoridades de inmigración aceptó abandonar el país voluntariamente, dijo el lunes el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El 25 de julio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó al oficial de reserva del Departamento de Policía de Old Orchard Beach, Jon Luke Evans, de Jamaica, como parte de las medidas de la agencia para intensificar la aplicación de la ley migratoria . Funcionarios de la ciudad y del departamento de policía han declarado que las autoridades federales les informaron previamente que Evans estaba legalmente autorizado para trabajar en Estados Unidos.

Un representante de ICE, contactado por teléfono, informó a The Associated Press el lunes que un juez le había concedido la salida voluntaria a Evans y que podría salir ese mismo día. El representante no proporcionó más detalles sobre el caso de Evans.

El arresto de Evans desencadenó una disputa entre las autoridades de Old Orchard Beach y el ICE. La jefa de policía, Elise Chard, declaró que el departamento fue notificado por funcionarios federales de que Evans tenía permiso legal para trabajar en el país y que la ciudad presentó información a través del programa E-Verify del Departamento de Seguridad Nacional antes de contratarlo. La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, acusó entonces a la ciudad de confiar imprudentemente en el programa E-Verify del departamento.

“El municipio reitera su compromiso continuo de cumplir con todas las leyes estatales y federales en materia de empleo”, declaró Chard. “Seguiremos utilizando el formulario I-9 de Verificación de Elegibilidad de Empleo y la base de datos E-Verify para confirmar la elegibilidad de empleo”.

El sitio web de búsqueda de detenidos del ICE informó el lunes que Evans se encontraba recluido en el Centro de Detención Donald W. Wyatt en Central Falls, Rhode Island. Sin embargo, un representante de Wyatt indicó que Evans había sido transferido a un centro del ICE en Burlington, Massachusetts. Los funcionarios del ICE no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre la discrepancia. No quedó claro si Evans contaba con un abogado, y no se respondió a un mensaje que se le dejó en el centro de detención.

Funcionarios del ICE declararon en julio que Evans se quedó en el país más tiempo del permitido por su visa e intentó comprar un arma de fuego ilegalmente. WMTW-TV informó el lunes que el acuerdo de Evans con la salida voluntaria significa que podrá salir de Estados Unidos a su propio costo para evitar ser deportado.