Hallan muerto a un hombre desaparecido

Un hombre de 79 años de Herndon, Virginia, que había estado desaparecido desde el lunes fue encontrado muerto el sábado.

Las autoridades dijeron que encontraron el cuerpo de Leonard Hugh Thompson en Troutville.

Había estado desaparecido desde el lunes por la noche , cuando un video de vigilancia lo capturó cargando gasolina en un Exxon en Pacific Boulevard en Sterling.

Su coche fue encontrado abandonado en la carretera interestatal 81 con una rueda pinchada y sin llaves.

Thompson era el suegro del tres veces medallista de oro olímpico Dominique Dawes, quien publicó en las redes sociales sobre su muerte.

“Gracias a todos por sus oraciones y apoyo durante este momento tan difícil”, escribió Dawes. “Nuestro último momento con él fue acompañarlo a misa y abrazarlo, y mi esposo y yo le dijimos: ‘Vuelve a casa sano y salvo’”.

La policía no reveló la causa ni la forma de la muerte.