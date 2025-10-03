Estudiantes de la U.Md. usaron IA para detectar armas en las escuelas

Para los estudiantes nacidos después del tiroteo en la escuela secundaria Columbine en 1999, los simulacros de tirador activo se han convertido en una rutina durante su infancia. Ahora, como jóvenes adultos, muchos se preguntan por qué esta tiene que ser su realidad.

Resolver ese problema se convirtió en el primer objetivo de la competencia xFoundry Xperience de la Universidad de Maryland , que reúne a estudiantes de diferentes especialidades y disciplinas (STEM y no STEM) para resolver problemas sociales complejos.

El programa se lanzó a principios de 2024 y, el mes pasado, se anunció a un grupo de estudiantes que formaron la empresa DefenX como los primeros ganadores. Recibirán un premio de $250,000 para impulsar su empresa.

Utilizando sistemas de cámaras ya instalados en las escuelas, los estudiantes perfeccionaron y entrenaron sus modelos de IA para detectar un arma en unos tres segundos desde que alguien la saca. La precisión supera el 90 %, mejor, afirman, que la de algunos productos ya disponibles en el mercado.

«Tan pronto como nuestro sistema detecte que hay un arma de fuego en el lugar, podremos… también señalar la ubicación exacta del tirador dentro de la escuela y enviar alertas sin problemas», dijo Smithi Mahendran, estudiante de informática y uno de los estudiantes involucrados con DefenX.

“Lo que haremos será rastrear al tirador, detectarlo y comunicarnos con todas las autoridades pertinentes, como profesores, estudiantes y fuerzas del orden, en tiempo real”, añadió. “Y, por último, también les brindaremos apoyo integral, que incluye recursos de salud mental, un chatbot que les permite revisar las grabaciones del incidente, entre muchas otras cosas”.

A lo largo de aproximadamente 18 meses, Mahendran afirmó que los modelos de IA pudieron detectar armas en todas las situaciones habituales en la escuela, desde pasillos abarrotados hasta iluminación tenue. Además, pudieron diferenciar entre un arma de fuego y un paraguas en medio de esa multitud.

“Según nuestra prueba, son unos tres segundos… totalmente para la detección”, dijo.

El programa xFoundry fue lanzado por Amir Ansari, quien se define como un emprendedor en serie con docenas de patentes a su nombre. Ansari comentó que crecer con amenazas y simulacros de tiradores activos ha tenido un impacto duradero en los estudiantes del programa.

“Ahora se consideran parte de la solución”, dijo Ansari. “Y se vieron en condiciones de hacer algo al respecto”.

Un mapa en pantalla marca el arma del tirador.

Los estudiantes de DefenX probaron el sistema dentro de un edificio en el campus de la universidad.

En un video de demostración, cuando las cámaras detectan un arma, se genera una foto nítida dentro del programa y se ilumina un mapa de los pasillos de la escuela con un punto rojo que marca a la persona con el arma. Este puede rastrearla por los pasillos y las aulas. Esperan implementar el programa en algunas escuelas de la zona para realizar un estudio piloto y lanzar el sistema al mercado el próximo año.

«Una vez que detecte al tirador, podrá rastrearlo y ver cómo se mueve y luego actualizar las coordenadas en consecuencia», dijo Srinidhi Gubba, estudiante de informática.

El punto rojo se reemplaza por uno amarillo que marca el último lugar en el que se vio a la persona con un arma si alguna vez se mueve fuera de la visión de un sistema de cámara.

“Es realmente desalentador para nosotros tan solo pensar en cómo debemos prepararnos para situaciones como esta”, dijo Gubba. “Pero con nuestra solución, creemos que podemos hacer que las escuelas sean, al menos un poco, más seguras”.

Mientras Gubba y Mahendran se dedicaban al aspecto técnico, otros estudiantes de la competencia se centraban en otras áreas, como el aspecto ético del programa de IA. Por ejemplo, el sistema de IA no almacena datos de reconocimiento facial.

Además de todo eso, DefenX marcó la casilla de la parte de la competencia que se aseguró de que los productos desarrollados también fueran asequibles para que los sistemas escolares pudieran presupuestarlos.

“Estos requisitos son muy difíciles de cumplir”, dijo Ansari. “Pero los estudiantes encontraron la manera de lograrlo desde una perspectiva tecnológica, de interfaz de usuario y de los requisitos operativos necesarios para que la empresa pueda prosperar mientras ofrecen estas soluciones increíblemente económicas a todas las escuelas del país”.

La siguiente generación de estudiantes ya está trabajando en la segunda competencia xFoundry, que se centra en las preocupaciones de salud mental de los estudiantes. Si bien se les da mucha libertad para encontrar una solución que los ayude, el objetivo es crear algo que los estudiantes usen continuamente para abordar su salud mental.

“Contamos con algunas de las personas más inteligentes que han salido de la universidad, con todos los recursos que tienen estos estudiantes”, dijo Ansari. “En mi opinión, es una buena idea ponerlos en contacto con estos problemas y darles la libertad de encontrar una solución efectiva. Creo que, con frecuencia, encontrarán soluciones reales, ingeniosas y excelentes de las que todos podemos beneficiarnos”.