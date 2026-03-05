El salón de baile de la Casa Blanca de Trump es demasiado grande, dice un arquitecto

El proyecto del salón de baile de la Casa Blanca del presidente Donald Trump es demasiado grande y debería reducirse, dijo el miércoles un arquitecto y miembro de la junta del National Trust for Historic Preservation, uno de varios cambios que ha sugerido para un proyecto que dice podría alterar permanentemente la casa histórica más reconocible del país.

David Scott Parker, miembro del Instituto Americano de Arquitectos, cuya firma se especializa en diseño residencial y preservación histórica, compartió su opinión con The Associated Press mientras una agencia federal clave, la Comisión Nacional de Planificación de la Capital , se preparaba para reunirse el jueves para votar sobre la aprobación del proyecto de 8361 metros cuadrados (90.000 pies cuadrados). Un panel federal independiente, la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos, aprobó el proyecto en su reunión de febrero.

“Aquí todo parece inflado”, dijo Parker, arquitecto con más de 35 años de experiencia. “El efecto neto de esto es un impacto negativo en la casa histórica más importante —la más identificable— de todo Estados Unidos. Esto es permanente, lo que le pasará a la Casa Blanca”.

Trump anunció el verano pasado que añadiría un salón de baile a la Casa Blanca, alegando la necesidad de espacio adicional a una carpa en el jardín para recibir a invitados importantes. Demolió el Ala Este en octubre sin previo aviso, y desde entonces se han llevado a cabo obras subterráneas para preparar el terreno. Funcionarios de la Casa Blanca han afirmado que las obras sobre el suelo no comenzarán antes de abril, como muy pronto.

El Fondo Nacional para la Preservación Histórica, una organización privada sin fines de lucro, solicitó a un juez federal la suspensión temporal de la construcción hasta que la Casa Blanca presentara los planos a ambos paneles federales y al Congreso para su aprobación, y permitiera al público presentar sus comentarios. El juez federal de distrito Richard Leon rechazó la solicitud la semana pasada, y el Fondo ha anunciado que planea presentar una demanda enmendada.

El análisis arquitectónico de Parker se basó en representaciones y otra información que la Casa Blanca presentó a la comisión de bellas artes el mes pasado.

El salón ocupa aproximadamente 2043 metros cuadrados (22 000 pies cuadrados) del espacio total, y Parker afirmó que es mucho más grande de lo necesario para los 1000 invitados que Trump ha dicho que albergaría. El estándar de la industria para un salón de baile es de 1,4 metros cuadrados (15 pies cuadrados) por persona, explicó Parker. Con esa medida, el salón de Trump podría ser un 47 % más pequeño, o no más de 1394 metros cuadrados (15 000 pies cuadrados), añadió.

La propuesta incluye un porche de 372 metros cuadrados (4000 pies cuadrados) orientado al sur y una escalera. Parker afirmó que son innecesarios, ya que no permiten a los huéspedes acceder directamente al interior del edificio. Añadió que el porche no cumple con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA).

La Casa Blanca dijo el miércoles que el salón de baile cumplirá con la ley federal que requiere adaptaciones para personas con discapacidades, pero no proporcionó más comentarios sobre la crítica de Parker.

El pórtico propuesto es significativamente más grande que el pórtico del lado sur de la Casa Blanca y el lado sur del edificio del Departamento del Tesoro cercano.

La preocupación por el tamaño del proyecto ha existido desde el principio. Con casi el doble del tamaño de la Casa Blanca principal, que tiene 5110 metros cuadrados (55.000 pies cuadrados), los críticos han argumentado que la ampliación sobrecargaría la mansión y alteraría la simetría del complejo.

Parker dijo que su otra preocupación principal es que la ampliación sobresaldría lo suficiente como para impedir la línea de visión a lo largo de Pennsylvania Avenue entre la Casa Blanca y el Capitolio, tal como fue diseñada deliberadamente hace cientos de años por Pierre L’Enfant, quien fue contratado por George Washington para diseñar el Capitolio de Estados Unidos.

“Es difícil imaginar que una sola ampliación pudiera tener tantos impactos adversos, tanto simbólicos como arquitectónicos e históricos”, dijo Parker. “Esto viola literalmente las intenciones de los Padres Fundadores”.

Parker figura entre las más de 100 personas registradas para hablar en la reunión de la comisión del jueves, que se celebrará en línea, según el sitio web de la agencia. Miles de personas enviaron comentarios con antelación y muchas se opusieron al proyecto de Trump.