Beyoncé empata récord en los Grammy tras liderar nominaciones con 9

Beyoncé se ha impulsado a sí misma al escalón más alto de los premios Grammy: la cantante estrella obtuvo nueve nominaciones el martes, lo que la empata, con su esposo Jay-Z, como el acto musical con más nominaciones en la historia de la entrega de premios. .

«Break My Soul» de Beyoncé obtuvo nominaciones a grabación y canción del año , mientras que «Renacimiento», que se aventuró en el mundo de la música dancehall, obtuvo una nominación a álbum del año. Con Jay-Z también ganando cinco nominaciones este año, cada cónyuge ahora tiene el récord de la mayor cantidad de nominaciones al Grammy con 88 cada uno.

Kendrick Lamar se quedó con la segunda mayor cantidad de nominaciones, con ocho. Adele y Brandi Carlile recibieron siete nominaciones. Harry Styles, Mary J. Blige, Future, DJ Khaled, The-Dream y el ingeniero de masterización Randy Merrill se llevaron cada uno seis.

Casi la mitad de los principales nominados de este año, anunciados por Olivia Rodrigo, John Legend, Machine Gun Kelly y Smokey Robinson, son mujeres y más de la mitad son personas de color, según la academia de grabación. La ceremonia se llevará a cabo el 5 de febrero en Los Ángeles.

“Esto me hace sentir muy orgulloso, pero me hace consciente del hecho de que tenemos que mantener el trabajo que hemos hecho”, dijo Harvey Mason jr., director general de la Academia de Grabación. Dijo que ha habido avances en el sistema de votación impulsado por pares y un aumento de miembros, pero aún cree que se pueden lograr más avances.

“Este año, estoy satisfecho con el resultado y el trabajo que hicieron los votantes”, continuó. “Tenemos casi 13,000 votantes ahora. Es un trabajo realmente importante. Me complace pensar que pasaron el tiempo escuchando la música y evaluando. Creo que ves por el tipo de nominaciones que no solo van por música popular o música que tiene muchos streams. Es solo música de alta calidad”.

La academia agregó una canción especial para el cambio social y cinco categorías nuevas, incluida la de compositor del año , que según Harvey ayudará a diversificar aún más la 65.ª edición de los premios anuales.

La categoría de compositores no clásicos reconocerá a un individuo que fue el compositor «más prolífico» que no interpretó y no produjo para un cuerpo de trabajo nuevo durante un año de elegibilidad. Tendrá un enfoque diferente al de la canción del año, que premia a los compositores que escribieron la letra o las melodías de una canción.

Harvey dijo que implementar la categoría de compositores es un paso «significativo» para la industria de la música. El año pasado, una actualización de la regla permitió que cualquier compositor, productor, ingeniero o artista destacado en un trabajo nominado a álbum del año pudiera finalmente ganar una nominación.

“La academia y los votantes están otorgando una gran importancia al arte de escribir canciones”, dijo Harvey sobre la nueva categoría, en la que los nominados incluyen a The-Dream, Amy Allen, Nija Charles, Tobias Jesso Jr. y Laura Veltz. “Personalmente, como compositor, estoy feliz de ver que es una parte importante de nuestro proceso. Nos damos cuenta de que la composición de canciones está en el corazón de nuestra industria. Es uno de los pilares de la carrera de todo artista”.

Beyoncé, la mujer más condecorada en la historia de los Grammy con 28 victorias, podría romper el récord del difunto director húngaro-británico Georg Solti de más premios ganados si gana cuatro premios. Solti, que tiene 31 premios Grammy, mantiene el récord desde 1997.

Por primera vez en la elogiada carrera de Beyoncé, fue nominada en la categoría de baile. Su séptimo proyecto de estudio, «Renaissance», está nominado a mejor álbum de música electrónica de baile y «Break My Soul» está nominado a mejor grabación de música electrónica de baile. Otras nominaciones incluyen mejor canción de R&B por «Cuff It», interpretación de R&B por «Virgo’s Groove», interpretación de R&B tradicional por «Plastic Off the Sofa» y canción escrita para medios visuales por «Be Alive», la canción nominada al Oscar de la serie » Banda sonora del Rey Ricardo.

Merrill obtuvo dos nominaciones en la categoría de récord del año por segundo año consecutivo por su trabajo en «Easy on Me» de Adele y «As It Was» de Styles. También es la primera vez que lo nominan tres veces en el mismo año a álbum del año.

Otros nominados a álbum del año incluyen: “30” de Adele, “Voyage” de ABBA, “Un Verano Sin Ti” de Bad Bunny, “Good Morning Gorgeous” (Deluxe) de Mary J. Blige, “In These Silent Days” de Carlile, “In These Silent Days” de Coldplay Música de las esferas”, “Mr. Morale & the Big Steppers”, “Special” de Lizzo y “Harry’s House” de Styles.

Las pistas que compiten con «Break My Soul» por el disco del año incluyen «As It Was» de Styles, «Woman» de Doja Cat, «Easy On Me» de Adele, «Don’t Shut Me Down» de ABBA, «Good Morning Gorgeous» de Blige. ”, “Bad Habit” de Steve Lacy, “The Heart Part 5” de Lamar, “About Damn Time” de Lizzo y “You and Me On the Rock” de Carlile con Lucius.

Tres de las nominaciones de Jay-Z llegaron a través de «God Did» de DJ Khaled, una canción con Rick Ross, Lil Wayne, John Legend y Fridayy. La canción está nominada a la mejor interpretación de rap y canción de rap junto con la canción del año, que también tiene a Jay-Z nominado por sus esfuerzos de escritura en «Break My Soul» de Beyoncé. El rapero también recibió una nominación al álbum del año por su trabajo en el álbum «Renacimiento» de su esposa.

Young Thug y Gunna recibieron nominaciones a pesar de estar actualmente encerrados en un caso criminal de extorsión. Los raperos están nominados a la mejor canción de rap y actuación de rap a través de «pushin P» de Gunna, con Thug y Future.

El regreso de Christina Aguilera a la música latina con su álbum homónimo le valió dos nominaciones a mejor álbum pop latino y álbum de audio inmersivo. Entre los 10 nominados a mejor artista nuevo se encuentran Muni Long, Latto y el ganador de Eurovisión Maneskin.