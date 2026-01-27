Los trabajadores de la salud de Arlington necesitan su ayuda para llegar a su hospital

Los equipos de carreteras del área de DC están haciendo grandes avances para limpiar las calles de la nieve reciente, pero algunos trabajadores de la salud necesitan una mano amiga para llegar a su hospital.

VHC Health en Arlington, Virginia, está pidiendo voluntarios para recoger a médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud en sus hogares y traerlos. Melody Dickerson, vicepresidenta sénior de operaciones hospitalarias en VHC Health, dijo que desde que se hizo el llamado de ayuda durante el fin de semana, alrededor de 10 conductores se han ofrecido como voluntarios, trayendo a más de 50 empleados al hospital.

“Ha sido una ayuda increíble poder traer a estos empleados de manera segura y el personal está realmente agradecido”, dijo.

Ella dijo que cualquiera puede ayudar proporcionando un poco de información: «Una copia de su licencia de conducir y prueba de seguro, y una vez que tengamos todo eso, obtendremos sus horas de disponibilidad y los conectaremos con los empleados», dijo Dickerson.

Los ataques cardíacos, la hipotermia, las congelaciones y otros problemas relacionados con el clima aumentan cuando caen fuertes nevadas, lo que afecta a los trabajadores del hospital, y Dickerson dijo que el voluntariado de esta manera alivia parte de esa carga sobre los trabajadores de la salud.

«Si usted es esa persona que realmente no se siente cómoda transitando por las calles cuando el clima es así, su camino no ha sido despejado o lo que sea, la tranquilidad de que puede llegar al trabajo de manera segura es una cosa menos en la que debe pensar», dijo.

Si desea ser voluntario, puede llamar al centro de comando de VHC Health al 703-558-5000 o enviar un correo electrónico a commandcenter@vhchealth.com.