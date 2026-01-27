Melania Trump pide «unidad» y protestas «en paz» para rebajar la tensión en Mineápolis

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, instó este martes a los ciudadanos estadounidenses a «unirse y protestar pacíficamente» de cara rebajar las tensiones que se viven en la ciudad de Mineápolis tras muerte de Alex Pretti el pasado sábado por los disparos de un agente de la Patrulla Fronteriza.

«Necesitamos unidad, hago una llamada a la unidad», afirmó en una entrevista en un programa de la cadena Fox con motivo de la presentación del documental «Melania» que se estrena este viernes en Estados Unidos.

Con un tono apaciguador en medio de los disturbios en el estado de Minesota por las operaciones migratorias masivas, Melania Trump apeló al papel del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aseguró que está trabajando con el gobernador del estado, Tim Walz, y el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, «para que todo sea pacífico y sin disturbios».

En un mensaje conciliador en línea con los últimos movimientos de la Casa Blanca, Melania Trump aseguró estar contra la violencia, y dijo «si protestáis, protestad en paz».

«Necesitamos unidad en estos tiempos», insistió.

La muerte de Pretti a manos por disparos de varios agentes de inmigración el pasado sábado ha llevado a la Casa Blanca a dar un golpe de timón y aflojar su operativo masivo en Mineápolis, que ha supuesto el despliegue de unos 3.000 agentes en la ciudad después de que Trump pusiera en el foco casos de malversación de fondos federales que involucran a la comunidad somalí de la ciudad.

La primera dama tuvo también palabras para los afectados por la tormenta que cruza estos días Estados Unidos y aseguró que el Gobierno trabaja para que todos los ciudadanos estén seguros.

Durante la entrevista en el programa «Fox & Friends», Melania Trump dio algunos detalles sobre el documental sobre su figura que se estrena el 30 de enero y que ha despertado mucha expectación en Estados Unidos.

«Es una historia que muestra lo que no se había visto antes. Los veinte días de transición entre ser una persona privada y volver a ser primera dama. Mis negocios, mis preferencias antes de llegar el año pasado a la Casa Blanca de nuevo», concluyó.