Juez se niega a bloquear nueva política del DHS que limita el acceso de los congresistas a las instalaciones de ICE

Un juez federal se negó el lunes a bloquear temporalmente al gobierno de Trump para que no aplique una nueva política que exige un aviso de una semana antes de que los miembros del Congreso puedan visitar los centros de detención de inmigrantes .

La jueza federal de distrito Jia Cobb en Washington, DC, concluyó que el Departamento de Seguridad Nacional no violó una orden judicial anterior cuando volvió a imponer un requisito de notificación de siete días para las visitas de supervisión del Congreso a las instalaciones de Inmigración y Control de Aduanas.

Cobb enfatizó que no se estaba pronunciando sobre si la nueva política cumplía con los requisitos legales. Más bien, dijo, los abogados de los demandantes, que representan a varios congresistas demócratas, utilizaron el «vehículo procesal» equivocado para impugnarla. La jueza también concluyó que la política del 8 de enero constituye una nueva acción de la agencia que no está sujeta a su orden previa a favor de los demandantes.

Los abogados de los demandantes pidieron a Cobb que interviniera después de que a tres miembros demócratas del Congreso de Minnesota se les impidió visitar una instalación de ICE cerca de Minneapolis a principios de este mes, tres días después de que un oficial de ICE disparara y matara a la ciudadana estadounidense Renee Good en Minneapolis.

El mes pasado, Cobb bloqueó temporalmente una política de visitas de supervisión de la administración. El 17 de diciembre, dictaminó que probablemente es ilegal que el ICE exija un preaviso de una semana a los miembros del Congreso que deseen visitar y observar las condiciones en sus instalaciones.

Un día después de la muerte de Good, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, firmó en secreto un nuevo memorando que restablecía el requisito de preaviso de siete días. Los abogados de los demandantes, del grupo de defensa legal Democracy Forward, afirmaron que el DHS no divulgó la última política hasta después de que las representantes estadounidenses Ilhan Omar, Kelly Morrison y Angie Craig fueran rechazadas inicialmente en una instalación del ICE en el edificio federal de Minneapolis.

El lunes, Cobb dictaminó que la nueva política es similar pero diferente a la anunciada en junio de 2025.

“El Tribunal enfatiza que deniega la moción de los demandantes solo porque no es la vía adecuada para impugnar el memorando de los demandados del 8 de enero de 2026 y la política allí establecida, en lugar de basarse en algún tipo de constatación de que la política es legal”, escribió.

La portavoz de Democracy Forward, Melissa Schwartz, dijo que estaban revisando la última orden del juez.

“Seguiremos utilizando todas las herramientas legales disponibles para detener los esfuerzos de la administración por esconderse de la supervisión del Congreso”, dijo en un comunicado.

Otros doce congresistas demócratas presentaron una demanda en Washington para impugnar las políticas de visitas modificadas del ICE tras serles negada la entrada a centros de detención. La demanda acusó al gobierno del presidente republicano Donald Trump de obstruir la supervisión del Congreso sobre los centros durante el aumento de las operaciones de control migratorio a nivel nacional.

Una ley prohíbe al DHS utilizar fondos generales asignados para impedir que miembros del Congreso accedan a sus instalaciones con fines de supervisión. Los abogados de los demandantes, de la Fundación Democracy Forward, afirmaron que la administración no ha demostrado que ninguno de esos fondos se esté utilizando para implementar la última política de notificación.

“Las asignaciones no son un juego. Son una ley”, declaró la abogada de los demandantes, Christine Coogle, durante una audiencia el miércoles.

La abogada del Departamento de Justicia, Amber Richer, dijo que la política del 8 de enero firmada por Noem es distinta de las políticas que Cobb suspendió el mes pasado.

“Esto es realmente un desafío para una nueva política”, dijo Richer.

Los abogados de los demandantes dijeron que el asunto es urgente porque los miembros del Congreso están negociando fondos para el DHS y el ICE para el próximo año fiscal, y las asignaciones anuales del DHS vencen el 30 de enero.

“Este es un momento crítico para la supervisión, y los miembros del Congreso deben poder realizar supervisión en los centros de detención de ICE, sin previo aviso, para obtener información urgente y esencial para las negociaciones de financiación en curso”, escribieron los abogados.

Los abogados del gobierno han afirmado que es mera especulación que los legisladores se preocupen por el cambio en las condiciones de las instalaciones del ICE en el transcurso de una semana. Sin embargo, el juez rechazó esos argumentos el mes pasado.

“Las condiciones cambiantes dentro de las instalaciones de ICE significan que es probablemente imposible para un miembro del Congreso reconstruir las condiciones en una instalación el día en que inicialmente intentó ingresar”, escribió Cobb, quien fue nominado al tribunal por el presidente demócrata Joe Biden.