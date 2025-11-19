Reactivan las derogaciones de las protecciones de especies del primer mandato de Trump

El gobierno del presidente Donald Trump tomó medidas el miércoles para desmantelar las protecciones a las especies en peligro de extinción y los lugares donde viven, reactivando una serie de cambios a las regulaciones de la Ley de Especies en Peligro de Extinción durante el primer mandato del republicano que fueron bloqueados bajo el mandato del expresidente demócrata Joe Biden.

Los cambios propuestos incluyen la eliminación de la norma general del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU., que protege automáticamente a animales y plantas cuando se clasifican como amenazados. En su lugar, las agencias gubernamentales tendrían que elaborar normas específicas para cada especie, un proceso que podría ser largo.

El anuncio del gobierno responde a las reiteradas peticiones de los republicanos en el Congreso y de sectores como el petróleo, el gas, la minería y la agricultura para que se revise la Ley de Especies en Peligro de Extinción de 1973. Los críticos argumentan que la ley se ha aplicado de forma demasiado amplia, en detrimento del crecimiento económico.

Pero los ambientalistas advirtieron que los cambios podrían causar retrasos de años en los esfuerzos por salvar especies como la mariposa monarca , el manatí de Florida , el búho moteado de California y el glotón norteamericano .

“Tendríamos que esperar hasta que estos pobres animales estén casi extintos antes de poder empezar a protegerlos. Eso es absurdo y desgarrador”, dijo Stephanie Kurose del Centro para la Diversidad Biológica.

Científicos y agencias gubernamentales afirman que las extinciones se han acelerado a nivel mundial debido a la pérdida de hábitat y otras presiones. Propuestas anteriores, durante el segundo mandato de Trump, buscaban revisar la definición de «daño» según la Ley de Especies en Peligro de Extinción y potencialmente eludir la protección de especies para proyectos de tala en bosques nacionales y terrenos públicos.

El secretario del Interior, Doug Burgum, afirmó en un comunicado que el gobierno estaba restableciendo la Ley de Especies en Peligro de Extinción a su intención original, respetando al mismo tiempo “el sustento de los estadounidenses que dependen de nuestra tierra y nuestros recursos”.

“Estas revisiones ponen fin a años de confusión legal y excesos regulatorios, brindando certeza a los estados, las tribus, los propietarios de tierras y las empresas, al tiempo que garantizan que los esfuerzos de conservación se mantengan basados ​​en ciencia sólida y sentido común”, dijo Burgum en un comunicado.

Otro cambio propuesto el miércoles encomienda a los funcionarios la tarea de sopesar los posibles impactos económicos al decidir qué hábitat es fundamental para la supervivencia de una especie.

El caso de la lagartija espinosa de Yarrow en el suroeste ejemplifica las posibles consecuencias de las propuestas del gobierno. El rápido aumento de las temperaturas ha diezmado una población de esta lagartija en las montañas Mule de Arizona, obligándola a ascender por las laderas hacia las cumbres más altas y posiblemente a extinguirse.

Una petición presentada el miércoles solicita protección para el lagarto y la designación de su hábitat crítico. Los defensores argumentan que analizar los impactos económicos podría retrasar las medidas de protección. La designación del hábitat crítico podría ser otro obstáculo, ya que la principal amenaza para esta población de lagarto espinoso es el cambio climático.

“Creemos que la especie debería estar catalogada como en peligro de extinción. De hecho, nos sorprende un poco que aún no se haya extinguido”, dijo John Wiens, profesor de ecología y biología evolutiva de la Universidad de Arizona, coautor de la petición.

En marzo, el Departamento del Interior fue demandado por la norma de protección general presentada por el Centro de Investigación de la Propiedad y el Medio Ambiente (PERC) y la Fundación Rocky Mountain Elk. Ambas organizaciones argumentaron que la norma era ilegal y desalentaba a los estados y a los propietarios de tierras a colaborar en los esfuerzos de recuperación de la especie.

Las especies designadas como “amenazadas” bajo la regla general califican automáticamente para las mismas protecciones que aquellas con la designación más severa de “en peligro de extinción”. Eso podría causar que los propietarios de tierras se vuelvan indiferentes al destino de una especie porque incluso si trabajan para que una especie en peligro de extinción sea reclasificada como amenazada, es posible que no haya una disminución de las restricciones gubernamentales.

El vicepresidente de PERC, Jonathan Wood, afirmó que la propuesta del miércoles era una “corrección de rumbo necesaria” respecto a las acciones de la administración Biden.

“Esta reforma reconoce la ilegalidad de la norma general y vuelve a situar la recuperación en el centro de la Ley de Especies en Peligro de Extinción”, dijo Wood.

Durante su primer mandato, los funcionarios de Trump también eliminaron protecciones para especies individuales, incluidos el búho moteado del norte y el lobo gris .

La decisión sobre el búho moteado se revocó en 2021 después de que funcionarios afirmaran que los designados políticos de Trump utilizaron información científica errónea para justificar la apertura de millones de hectáreas de bosque de la costa oeste a la posible tala. La protección de los lobos en la mayor parte de Estados Unidos se restableció por orden de un tribunal federal en 2022.