Más de 250 detenciones en la represión migratoria en Carolina del Norte.

Agentes federales han arrestado a más de 250 personas durante una operación contra la inmigración en Carolina del Norte centrada en Charlotte, la ciudad más grande del estado , informó el miércoles el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

La operación que comenzó durante el fin de semana es la última fase de los agresivos esfuerzos de deportación masiva del presidente republicano Donald Trump, que han enviado a militares y agentes de inmigración a ciudades gobernadas por demócratas, desde Chicago hasta Los Ángeles.

Desde enero, las autoridades de inmigración han desplegado un operativo masivo en todo el país, elevando el número de detenciones a niveles récord, superando las 60.000. Grandes ciudades y pequeños pueblos de todo el país son el objetivo diario de operativos, especialmente en lugares como Portland, Oregón, donde se realizaron más de 560 arrestos por motivos de inmigración en octubre. También se han registrado operativos de menor escala en otras zonas.

La ofensiva para realizar arrestos en Carolina del Norte se extendió el martes a zonas aledañas a la capital estatal, Raleigh , sembrando el miedo en al menos un suburbio con alta concentración de inmigrantes.

Agentes federales en Carolina del Norte intensifican su ofensiva contra la inmigración. Informa la corresponsal de AP, Donna Warder.

El número de arrestos en Charlotte y sus alrededores durante la llamada “ Operación Telaraña de Charlotte ” duplicó aproximadamente el total anunciado por funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a principios de esta semana. El departamento declaró que las agencias “continúan enfocando sus esfuerzos en algunos de los inmigrantes indocumentados criminales más peligrosos”.

Entre sus objetivos se encuentran personas que viven en Estados Unidos sin permiso legal y aquellas que supuestamente tienen antecedentes penales.

Las autoridades federales han ofrecido pocos detalles sobre los detenidos. También han guardado silencio sobre el alcance de los operativos en Carolina del Norte y dónde se desplegarán los agentes próximamente, lo que mantiene a la comunidad en vilo.

La represión en Charlotte ha encontrado focos de resistencia y protestas.

Unas cien personas se congregaron el miércoles frente a una tienda Home Depot en Charlotte, donde se ha visto a agentes federales en varias ocasiones desde que comenzó el aumento de casos. Los organizadores de la protesta entraron brevemente a la tienda con carteles naranjas y blancos que decían: «¡Fuera ICE de Home Depot! ¡Protejan nuestras comunidades!».

Las detenciones en Charlotte han generado un efecto paralizante en los barrios de inmigrantes: la asistencia escolar disminuyó y pequeños comercios y restaurantes cerraron para evitar enfrentamientos entre clientes y agentes federales.

Los clientes de una lavandería dejaron su ropa en las lavadoras y secadoras y no han regresado después de que agentes se presentaran en un centro comercial el domingo, dijo David Rebolloso, propietario del negocio.

Los agentes no tenían como objetivo su lavandería, pero aun así afectó sus ganancias y provocó el cierre de los comercios vecinos, dijo Rebolloso, un mexicano-estadounidense nacido en Brownsville, Texas.

“Solo estamos abiertos porque soy ciudadano estadounidense, así que no me molesta”, dijo. “Pero claro, el negocio ha bajado. No tengo clientes”.

Apenas unos días después de comenzar la ofensiva en Carolina del Norte, se esperaba que los agentes de la Patrulla Fronteriza llegaran a Nueva Orleans a finales de semana para comenzar a preparar su próxima gran operación en el sureste de Luisiana, según documentos obtenidos por The Associated Press y tres personas familiarizadas con la operación.

Unos 250 agentes federales de la frontera llegarán a Nueva Orleans en las próximas semanas para una operación de represión migratoria de dos meses que se espera que comience formalmente el 1 de diciembre.

Gregory Bovino, el comandante de la Patrulla Fronteriza designado para dirigir la redada en Luisiana, también ha estado esta semana en Carolina del Norte, liderando la operación allí. Bovino se ha convertido en el líder de las redadas a gran escala del gobierno de Trump y ha sido criticado por las tácticas empleadas para realizar los arrestos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se ha negado a hacer comentarios sobre la operación. «Por la seguridad de las fuerzas del orden, no vamos a revelar posibles operaciones», declaró la portavoz Tricia McLaughlin.