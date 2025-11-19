Cómo la IA ayuda a detectar el cáncer de pulmón

Las nuevas tecnologías de inteligencia artificial están ayudando a diagnosticar antes el cáncer más mortal de Estados Unidos, mejorando enormemente las posibilidades de supervivencia de los pacientes.

¿La clave? Detectar pequeños nódulos pulmonares cuando los médicos no realizan pruebas de detección de cáncer, y automatizar y optimizar la atención de seguimiento. Si bien la mayoría de los nódulos pulmonares descubiertos incidentalmente resultan ser benignos, algunos se malignizan con el tiempo.

La importancia de detectar el cáncer de pulmón a tiempo es evidente: la tasa de supervivencia a cinco años para el cáncer de pulmón de células no pequeñas cuando se detecta en estadio 1 localizado es del 67%. Sin embargo, la mayoría de los casos de cáncer de pulmón se diagnostican después de que se ha extendido a otros órganos, cuando la tasa a cinco años es del 12%, según la Sociedad Americana Contra El Cáncer .

El Instituto Oncológico Inova Schar , con sede en Fairfax, Virginia, es un centro oncológico innovador que aprovecha el poder de la IA para detectar nódulos pulmonares incidentales que suelen pasar desapercibidos durante una tomografía computarizada o resonancia magnética realizada en urgencias por neumonía o una fractura ósea. El sistema de detección de cáncer de pulmón Eon utiliza lingüística computacional y procesamiento del lenguaje natural para analizar informes radiológicos.

La empresa afirma que identifica a los pacientes de alto riesgo con una precisión del 98,3 % mediante el análisis de datos de imágenes y la integración con historiales clínicos electrónicos en tiempo real.

‘El paciente sigue en urgencias, le llamamos y le decimos que venga directamente a la clínica’.

Amit “Bobby” Mahajan es el director médico de neumología intervencionista del Sistema de Salud Inova. ( Nota: Él también fue el médico que me realizó la broncoscopia en noviembre de 2022 y me diagnosticó cáncer de pulmón. Tras cuatro meses de terapia dirigida con una pastilla diaria y una lobectomía robótica, en mayo de 2023 me declararon libre de cáncer y he permanecido así desde entonces, continuando con mi tratamiento diario ) .

La tecnología basada en inteligencia artificial permite a los neumólogos y cirujanos intervencionistas de Schar derivar a pacientes con nódulos pulmonares detectados incidentalmente a tratamiento oncológico meses o años antes. Mahajan dirige la Clínica de Nódulos Pulmonares Incidentales, que forma parte del Centro de Detección y Prevención del Cáncer Inova Saville .

“Ya sea una resonancia magnética, una tomografía computarizada de tórax o una tomografía computarizada abdominal, toma esos datos, los integra en un hallazgo y luego realiza una puntuación de riesgo de que se trate de cáncer”, dijo Mahajan durante una reciente visita a WTOP y una demostración de la tecnología Eon.

Con el sistema de IA que escanea los registros médicos electrónicos a medida que se ingresan los datos, “podemos llamar al paciente y decirle: ‘Mire, sé que le acaban de hacer una tomografía computarizada en urgencias por su dolor abdominal, pero también detectamos un nódulo pulmonar en la parte inferior de su pulmón que es sospechoso’”, dijo Mahajan.

“Para bien o para mal, hemos tenido más de un puñado de personas a las que les hemos dicho: ‘Necesitamos enviarlo a la clínica ahora mismo, porque vino por algo que no es nada de qué preocuparse, pero encontramos algo que necesita ser atendido hoy’”, agregó.

Tradicionalmente, llegar a un diagnóstico de cáncer para un paciente con tos persistente u otros síntomas puede llevar semanas y requiere que pacientes y médicos coordinen escaneos y análisis de laboratorio de seguimiento.

“Desde la perspectiva de la IA, el sistema aprenderá más de nuestras tomografías computarizadas e informes de imágenes cada vez que vea uno, y comenzará a identificar la palabra ‘espiculado’, la palabra ‘nódulo’ y dónde se encuentra”, dijo Mahajan.

Si bien los nódulos benignos suelen tener bordes lisos, los bordes de un nódulo espiculado parecen irregulares o puntiagudos, lo que a menudo sugiere que la lesión es maligna.

“Esos datos se introducen en el conocido Modelo Brock para el riesgo de cáncer de pulmón, que calcula el riesgo de cáncer en esos pacientes y nos da un porcentaje”, explicó Mahajan. “A quienes superan el 5%, los llamamos y los derivamos a la clínica de inmediato, generalmente en la misma semana”.

Tras ser notificados de un nódulo incidental encontrado en las pruebas de imagen realizadas en urgencias, algunos pacientes prefieren consultar con su médico de cabecera.

“Totalmente razonable”, dijo Mahajan.

La optimización del proceso de seguimiento ayuda a reducir el riesgo de que los pacientes “queden desatendidos”.

“Les hicimos una biopsia dos días después y obtuvimos un diagnóstico de cáncer”, dijo Mahajan. “Por suerte, la mayoría se encontraban en una etapa temprana de la enfermedad y se extirparon posteriormente”.

En el caso del cáncer de pulmón, la resección es un procedimiento quirúrgico para extirpar el tejido pulmonar afectado por el cáncer y se considera el tratamiento más eficaz para el cáncer que no se ha extendido a otros órganos.

“Nuestro objetivo es que un paciente con un diagnóstico reciente de cáncer de pulmón sea evaluado lo antes posible para que pueda someterse a cirugía”, afirmó la cirujana torácica Melanie Subramanian, del Hospital Schar. “Esto no solo mejora el tratamiento de la enfermedad, sino que también brinda tranquilidad a los pacientes, al saber que cuentan con un plan de tratamiento y un equipo médico”.

El sistema de IA crea planes de atención basados ​​en guías clínicas y envía alertas a médicos y enfermeros coordinadores, ayudando a los pacientes a mantenerse al día con sus futuras revisiones médicas.

‘Es lo más parecido a un mando de Xbox que se puede encontrar’

La inteligencia artificial también está permitiendo procedimientos de broncoscopia robótica.

“Antes, cuando teníamos que biopsiar estos pequeños nódulos en el pulmón, teníamos que usar una cámara de mano para llegar lo más abajo posible, pero los pulmones y las vías respiratorias se hacen cada vez más pequeños a medida que uno se adentra”, dijo Mahajan.

“Ahora contamos con plataformas robóticas”, añadió Mahajan. “El paciente está completamente dormido y, mediante un controlador manual muy parecido a un mando de Xbox, introducimos una cámara de unos cuatro milímetros hasta llegar a esos nódulos”.

Y la IA ayuda a navegar por las vías respiratorias: “También hay imágenes avanzadas asociadas, y con la plataforma robótica, hoy en día podemos llegar prácticamente a cualquier parte del pulmón”, dijo.

Inova Schar afirma que el 69% de los cánceres de pulmón se detectan ahora en estadio 1 o 2, en comparación con solo el 34% sin pruebas de detección mediante TC de baja dosis y seguimiento proactivo de nódulos incidentales.