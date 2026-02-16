Obama desmiente rumores sobre extraterrestres

El expresidente estadounidense Barack Obama dijo que no veía evidencia de que los extraterrestres “hayan hecho contacto con nosotros”, después de causar revuelo en las redes sociales al decir que los extraterrestres eran reales en un podcast durante el fin de semana.

Durante una ronda relámpago de preguntas con el presentador de podcast Brian Tylor Cohen, le preguntaron a Obama: «¿Son reales los extraterrestres?»

—Son reales —respondió, y continuó—: Pero no los he visto. Y no los tienen en el Área 51.

El domingo por la noche, el expresidente publicó una declaración en Instagram, aparentemente aclarando lo que quería decir con sus comentarios que desde entonces se volvieron virales.

Intentaba mantenerme fiel al espíritu de la ronda rápida, pero ya que ha llamado la atención, permítanme aclararlo. Estadísticamente, el universo es tan vasto que hay muchas probabilidades de que haya vida ahí fuera. Pero las distancias entre los sistemas solares son tan grandes que la probabilidad de que hayamos sido visitados por extraterrestres es baja, y durante mi presidencia no vi ninguna evidencia de que extraterrestres hayan contactado con nosotros. ¡De verdad!

El secretismo en torno al Área 51, un sitio de pruebas ultrasecreto de la Guerra Fría en el desierto de Nevada, ha alimentado durante mucho tiempo las teorías de conspiración entre los entusiastas de los ovnis.

En 2013, la CIA reconoció la existencia del lugar, pero no de accidentes ovni, extraterrestres de ojos negros o alunizajes simulados.

Documentos desclasificados hicieron referencia a la instalación de 8.000 millas cuadradas (20.700 kilómetros cuadrados) por su nombre después de décadas de que funcionarios del gobierno estadounidense se negaran a reconocerla.

La base ha sido un campo de pruebas para una gran cantidad de aviones de alto secreto, incluido el U-2 en la década de 1950 y más tarde el bombardero furtivo B-2.