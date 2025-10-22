Hombre es detenido tras estrellarse con su auto contra la puerta de seguridad afuera de la Casa Blanca

Un hombre fue detenido el martes por la noche después de estrellar su automóvil contra una barrera de seguridad afuera de la Casa Blanca, dijeron las autoridades.

El Servicio Secreto de EE. UU. informó que el hombre se estrelló contra la puerta de seguridad de la entrada de la Casa Blanca a las 22:37 del martes. Fue arrestado de inmediato por agentes de la división uniformada del Servicio Secreto, según la agencia.

Los investigadores registraron su coche y consideraron que era seguro, dijeron funcionarios del Servicio Secreto en un comunicado.

Las autoridades no proporcionaron de inmediato información adicional sobre el accidente, la identidad del conductor o cualquier posible motivación.