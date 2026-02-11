En VA pareja celebra una nueva vida a través de un innovador programa de intercambio de riñones

Leo y Virginia «Ginger» Hergenroeder, de Middleburg, Virginia, se preparan para celebrar San Valentín este fin de semana. Pero este año no siempre fue una certeza.

En abril pasado, Ginger recibió un riñón donado a través del programa de intercambio de riñones por pares del Hospital MedStar Georgetown , que permite a los médicos buscar donantes adecuados a través de una enorme base de datos.

Inicialmente, a Leo le dieron el visto bueno para donarle un riñón a su esposa. Era bastante compatible, pero los médicos confiaban en encontrar una compatibilidad aún mayor.

Y lo hicieron. Leo aún pudo donar su riñón, que fue donado a otra persona necesitada.

“Leo entró primero para que le extrajeran el riñón. Luego entré yo”, dijo Ginger, añadiendo que ella y su esposo se sometieron a las operaciones el mismo día.

Recordó el día de su cirugía cuando su médico señaló una caja marrón sobre una mesa en la sala de operaciones y le dijo que el riñón donado pronto estaría dentro de su cuerpo.

Se rió al recordar lo sencilla que le parecía la caja: «Debería ser más festiva. Debería estar envuelta en papel rosa con un gran lazo rojo».

Leo y Ginger, ambos graduados de la preparatoria West Springfield, tomaron caminos separados después de la preparatoria y reconstruyeron sus vidas. Se reencontraron en su reunión de 30 años de preparatoria y comenzaron una relación a distancia, ya que Ginger vivía en Florida en ese momento.

En 1995, Ginger, una entusiasta de la equitación y el fitness, desarrolló el síndrome de Goodpasture , una enfermedad autoinmune que provocó el deterioro y la falla de sus riñones. Logró mantener una buena salud mediante dieta y ejercicio, pero la enfermedad la afectó.

Investigó varios lugares para recibir atención renal antes de decidirse por MedStar Georgetown en DC.

«Estoy realmente contenta de que hayamos podido ser tan minuciosos y lograr que se hiciera esto por ellos», dijo la Dra. Jennifer Verbecy, directora del Programa de Trasplante de Riñón de Donante Vivo de MedStar Georgetown.

Describió el programa de intercambio de riñones como parte de un servicio nacional de emparejamiento que ayuda a las personas que necesitan un órgano a obtenerlo de manera rápida y eficiente.

En cuanto a Leo y Ginger, están haciendo planes para el día de San Valentín.

—Nos quedamos en casa —dijo Leo, mientras Ginger se reía—. ¡Dulces y flores!

“El objetivo de todo esto es que vivan su vida normal y hagan lo que quieran”, dijo Verbecy. “Si quieren salir de fiesta, genial. Si quieren quedarse en casa juntos, me parece perfecto”.