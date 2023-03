Jóvenes hastiados de la educación! no llegan a ser profesionales

Cuando miraba hacia el futuro, Grayson Hart siempre veía un título universitario. Era un buen estudiante en una buena escuela secundaria. Quería ser actor, o tal vez profesor. Al crecer, creía que la universidad era el único camino hacia un buen trabajo, estabilidad y una vida feliz.

La pandemia le hizo cambiar de opinión.

Un año después de la secundaria, Hart dirige un programa de teatro para jóvenes en Jackson, Tennessee. Entró en todas las universidades a las que aplicó, pero las rechazó todas. El costo fue un factor importante, pero un año de aprendizaje remoto también le dio el tiempo y la confianza para forjar su propio camino.

“Éramos muchos con la pandemia, teníamos una especie de actitud de hágalo usted mismo como, ‘Oh, puedo resolver esto’”, dijo. «¿Por qué quiero poner todo el dinero para obtener un papel que realmente no me va a ayudar con lo que estoy haciendo ahora?»

Hart se encuentra entre los cientos de miles de jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad durante la pandemia pero no fueron a la universidad. Muchos han recurrido a trabajos por hora o carreras que no requieren un título, mientras que otros se han visto disuadidos por la alta matrícula y la perspectiva de la deuda estudiantil .

Lo que primero parecía un problema de pandemia se ha convertido en una crisis. A nivel nacional, la inscripción universitaria de pregrado disminuyó un 8 % de 2019 a 2022, con descensos incluso después de regresar a las clases presenciales , según datos de National Student Clearinghouse. La caída en la tasa de asistencia a la universidad desde 2018 es la más pronunciada registrada, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU.

Los economistas dicen que el impacto podría ser grave.

En el peor de los casos, podría señalar una nueva generación con poca fe en el valor de un título universitario. Como mínimo, parece que aquellos que abandonaron la universidad durante la pandemia están optando por no participar para siempre. Las predicciones de que se inscribirían después de un año o dos no se han confirmado.

Menos graduados universitarios podrían empeorar la escasez de mano de obra en campos que van desde el cuidado de la salud hasta la tecnología de la información. Para aquellos que renuncian a la universidad, generalmente significa menores ingresos de por vida: 75% menos en comparación con aquellos que obtienen títulos de licenciatura, según el Centro de Educación y Fuerza Laboral de la Universidad de Georgetown. Y cuando la economía se deteriora, es más probable que quienes no tienen títulos universitarios pierdan sus empleos.

“Es una propuesta bastante peligrosa para la solidez de nuestra economía nacional”, dijo Zack Mabel, investigador de Georgetown.

En decenas de entrevistas con The Associated Press, educadores, investigadores y estudiantes describieron una generación hastiada de las instituciones educativas. En gran parte abandonados por su cuenta en medio del aprendizaje remoto, muchos tomaron trabajos de medio tiempo. Algunos sentían que no estaban aprendiendo nada y la idea de cuatro años más de escuela, o incluso dos, tenía poco atractivo.

Al mismo tiempo, la deuda estudiantil de la nación se ha disparado. El tema ha ocupado un lugar preponderante en la mente de los jóvenes estadounidenses mientras el presidente Joe Biden presiona para cancelar enormes franjas de deuda , un esfuerzo que la Corte Suprema parece estar a punto de bloquear .

Cuando era niño, Hart soñaba con ir a Penn State para estudiar teatro musical. Su familia alentó la universidad y él fue a una escuela secundaria cristiana privada donde es una expectativa.

Pero cuando las clases comenzaron en línea, pasó más tiempo buscando salidas creativas. Sintió una nueva sensación de independencia y el estrés de la escuela se desvaneció.

“Yo estaba como, ‘OK, ¿qué es esto que no está en mi espalda constantemente?’”, dijo Hart. “Puedo hacer cosas que puedo disfrutar. También puedo hacer cosas que son importantes para mí. Y me relajé más en la vida y disfruté la vida”.

Empezó a trabajar en una tienda de batidos y se dio cuenta de que podía ganarse un sueldo fijo sin tener un título. Cuando se graduó, había dejado atrás los planes universitarios.

Ocurrió tanto en escuelas públicas como privadas. Algunos consejeros y directores se sorprendieron al ver a los graduados acudir en masa a los trabajos en los almacenes de Amazon o juntar ingresos en la economía de trabajos temporales.

El cambio ha sido marcado en Jackson, donde solo cuatro de cada 10 graduados de escuelas secundarias públicas del condado fueron inmediatamente a la universidad en 2021, frente a seis de cada 10 en 2019. Esa caída es mucho más pronunciada que la nación en general, que disminuyó del 66 %. al 62%, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

Los líderes de Jackson dicen que los jóvenes están aceptando trabajos en restaurantes y tiendas minoristas que pagan más que nunca. Algunos están siendo contratados por empresas manufactureras que han aumentado agresivamente los salarios para cubrir la escasez.

“Parece que los estudiantes no pueden resistirse a los bonos de ingreso y los salarios que superan con creces cualquier cosa que hayan visto antes”, dijo Vicki Bunch, directora de desarrollo de la fuerza laboral de la cámara de comercio del área.

En todo Tennessee, existe una creciente preocupación de que la caída solo se acelere con la apertura de varias plantas de fabricación nuevas. La más grande es una planta de Ford de 5.600 millones de dólares cerca de Jackson que producirá baterías y camiones eléctricos. Promete crear 5.000 puestos de trabajo y su construcción ya atrae a trabajadores jóvenes.

Daniel Moody, de 19 años, fue contratado para encargarse de la plomería de la planta después de graduarse de una escuela secundaria de Memphis en 2021. Ahora que gana $24 por hora, está contento de haber dejado la universidad.

“Si hubiera ido a la universidad después de la escuela, estaría completamente arruinado”, dijo. “El tipo de dinero que estamos ganando aquí, no lo vas a ganar mientras intentas ir a la universidad”.

La tasa de asistencia a la universidad de Estados Unidos generalmente estaba en alza hasta que la pandemia revirtió décadas de progreso. Las tasas cayeron incluso cuando la población de graduados de la escuela secundaria del país creció, y a pesar de la agitación económica, que generalmente lleva a más personas a la educación superior.

En Tennessee, los funcionarios de educación emitieron un «llamado a la acción» después de descubrir que solo el 53% de los graduados de escuelas secundarias públicas se matricularon en la universidad en 2021, muy por debajo del promedio nacional. Fue un shock para un estado que en 2014 hizo que la universidad comunitaria fuera gratuita , lo que provocó un aumento en la tasa de asistencia a la universidad. Ahora está en su punto más bajo desde al menos 2009.

En busca de respuestas, los funcionarios de educación cruzaron el estado el año pasado y escucharon que el fácil acceso a los trabajos, junto con las preocupaciones por las deudas de los estudiantes, hacían que la universidad fuera menos atractiva.

“Esta generación es diferente”, dijo Jamia Stokes, directora sénior de SCORE, una organización educativa sin fines de lucro. “Son más pragmáticos sobre la forma en que trabajan, sobre la forma en que gastan su tiempo y su dinero”.

La mayoría de los estados aún están recopilando datos sobre las tasas universitarias recientes, pero las primeras cifras son preocupantes.

En Arkansas, la cantidad de nuevos graduados de secundaria que van a la universidad cayó del 49 % al 42 % durante la pandemia. Kentucky se deslizó en una cantidad similar, al 54%. Los últimos datos en Indiana mostraron una caída de 12 puntos de 2015 a 2020, lo que llevó al jefe de educación superior a advertir que “el futuro de nuestro estado está en riesgo”.

Aún más alarmantes son las cifras de estudiantes afroamericanos, hispanos y de bajos ingresos, que vieron las mayores caídas en muchos estados. En la clase de Tennessee de 2021, solo el 35 % de los graduados hispanos y el 44 % de los graduados negros se inscribieron en la universidad, en comparación con el 58 % de sus pares blancos.

Hay alguna esperanza de que lo peor haya pasado. La cantidad de estudiantes de primer año que se inscribieron en universidades de EE. UU. aumentó levemente de 2021 a 2022. Pero esa cifra, junto con la inscripción universitaria total, sigue estando muy por debajo de los niveles previos a la pandemia.

En medio del caos de la pandemia, muchos estudiantes quedaron en el olvido , dijo Scott Campbell, director ejecutivo de Persist Nashville, una organización sin fines de lucro que ofrece entrenamiento universitario.

Algunos estudiantes se atrasaron académicamente y no se sintieron preparados para la universidad. Otros perdieron el acceso a consejeros y maestros que ayudan a navegar las solicitudes universitarias y el complicado proceso de solicitar ayuda federal para estudiantes .

En Jackson, Mia Woodard recuerda estar sentada en su habitación tratando de completar algunas solicitudes universitarias en línea. Nadie de su escuela le había hablado sobre el proceso, dijo. Mientras revisaba los formularios, estaba segura de su número de Seguro Social y poco más.

“Ninguno de ellos me mencionó nada sobre la universidad”, dijo Woodard, quien es birracial y se transfirió a la escuela secundaria para escapar del acoso racista. “Puede ser porque no creyeron en mí”.

Ella dice que nunca tuvo noticias de las universidades. Se pregunta si debe culpar a su Wi-Fi inestable o si simplemente no proporcionó la información correcta.

Un portavoz del sistema escolar de Jackson, Greg Hammond, dijo que brinda varias oportunidades para que los estudiantes se expongan a la educación superior, incluida una feria universitaria anual para personas mayores.

“Mia era una estudiante en riesgo”, dijo Hammond. “Nuestros consejeros escolares brindan apoyo adicional para los estudiantes de secundaria en esta categoría. Sin embargo, es difícil brindar planificación y asistencia postsecundaria a los estudiantes que no participan en estos servicios”.

Woodard, que esperaba ser la primera de su familia en obtener un título universitario, ahora trabaja en un restaurante y vive con su padre. Está buscando un segundo trabajo para poder vivir sola. Entonces tal vez persiga su sueño de obtener un título en artes culinarias.

«Todavía es una especie de 50-50», dijo sobre sus posibilidades.

Si hay un punto positivo, dicen los expertos, es que más jóvenes están siguiendo programas educativos que no sean un título de cuatro años. Algunos estados están viendo una demanda creciente de aprendizajes en los oficios, que generalmente brindan certificados y otras credenciales.

Después de una caída en 2020, la cantidad de nuevos aprendices en los EE. UU. se ha recuperado a niveles cercanos a los previos a la pandemia, según el Departamento de Trabajo.

Boone Willams, de 20 años, a la izquierda, suelda una tubería de cobre durante una clase del programa de capacitación de aprendices de segundo año en las instalaciones del Sindicato Local 572 de Plomeros y Instaladores de Tuberías en Nashville, Tennessee, el jueves 2 de febrero de 2023. (Foto AP/Mark Zaleski )

Antes de la pandemia, Boone Williams era el tipo de estudiantes universitarios por el que compiten. Tomó clases avanzadas y obtuvo A’s. Creció en torno a la agricultura y pensó en estudiar ciencias animales en la universidad.

Pero cuando su escuela en las afueras de Nashville envió a los estudiantes a casa en su tercer año, se desconectó. En lugar de iniciar sesión para recibir clases virtuales, trabajó en granjas locales, domando caballos o ayudando con el ganado.

“Dejé de aplicarme una vez que apareció COVID”, dijo el joven de 20 años. “Me estaba enfocando en ganar dinero en lugar de ir a la escuela”.

Cuando un amigo de la familia le habló de los aprendizajes sindicales, aprovechó la oportunidad de que le pagaran por el trabajo práctico mientras dominaba un oficio.

Hoy trabaja para una empresa de plomería y toma clases nocturnas en un sindicato de Nashville.

La paga es modesta, dijo Williams, pero eventualmente espera ganar mucho más que amigos que aceptaron trabajos rápidos después de la escuela secundaria. Incluso piensa que está mejor que algunos que fueron a la universidad; conoce a demasiados que abandonaron los estudios o se endeudaron por títulos que nunca usaron.

De regreso en Jackson, Hart dice que está haciendo lo que ama y contribuyendo a la creciente comunidad artística de la ciudad. Aún así, se pregunta qué sigue. Su trabajo paga lo suficiente para la estabilidad, pero no mucho más. A veces se encuentra pensando en Broadway, pero no tiene un plan claro para los próximos 10 años.

“Me preocupa el futuro y cómo puede ser para mí”, dijo. “Pero en este momento estoy tratando de recordarme a mí mismo que soy bueno donde estoy, y lo daremos un paso a la vez”.