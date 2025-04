Crece indignación por deportación errónea

En los 22 días transcurridos desde que Kilmar Abrego García, residente de Maryland, fue deportado por error a una prisión notoriamente violenta en El Salvador , su hijo pequeño ha buscado consuelo en el olor de la ropa de su padre desaparecido.

“Me demuestra cuánto extrañaba a Kilmar”, declaró la esposa de Abrego García, Jennifer Vásquez Sura, en documentos judiciales. “Ha estado buscando las camisas de trabajo de Kilmar y oliéndolas, para percibir su aroma familiar. Ha estado llorando y portándose mal más de lo habitual”.

Abrego García, de 29 años, quien trabajaba como aprendiz de chapa metálica y estaba cursando su licencia de oficial, fue detenido en un estacionamiento de Ikea y arrestado el 12 de marzo, con su hijo de 5 años en el auto.

El gobierno del presidente Donald Trump reconoció el lunes que enviar a Ábrego García a su natal El Salvador fue un «error administrativo». En 2019, un juez de inmigración le había otorgado protección contra la deportación a El Salvador, donde probablemente enfrentaría persecución por parte de pandillas locales.

A pesar de esto, funcionarios de la Casa Blanca se han opuesto a su regreso, alegando sin presentar pruebas que Ábrego García tiene vínculos con la pandilla MS-13. El gobierno afirma, además, que carece de la facultad para solicitar su regreso al gobierno de El Salvador, señalando que un tribunal estadounidense, en el mejor de los casos, podría ordenar a la Casa Blanca que «solicite, o incluso engañe, a un aliado cercano».

‘Simplemente pregúntales amablemente’

La familia y los abogados de Abrego García han negado cualquier vínculo con pandillas y argumentan que Estados Unidos cuenta con pocas pruebas que respalden su afirmación. En documentos judiciales presentados el miércoles, sus abogados argumentaron que el error del gobierno estadounidense debe corregirse y que debe ser devuelto.

De lo contrario, las órdenes de los tribunales de inmigración “no tienen sentido, porque el gobierno puede deportar a quien quiera, donde quiera, cuando quiera”, escribió el abogado Simon Sandoval-Moshenberg.

Sandoval-Moshenberg señaló que Estados Unidos ha estado pagando al gobierno de El Salvador para encarcelar a Ábrego García y a otros deportados. Argumentó que los esfuerzos de Estados Unidos por devolverlo probablemente tendrían éxito: «Primero, pídanles amablemente que nos lo devuelvan».

“Su argumento de que no hay nada que puedan hacer para recuperar a este tipo se ve significativamente debilitado por el hecho de que, el miércoles de la semana pasada, pusieron a Kristi Noem dentro de esa prisión ”, dijo Sandoval-Moshenberg a The Associated Press en una entrevista telefónica, refiriéndose a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional.

Ni siquiera preguntaron: ‘Por cierto, ya tienen a este tipo. Nos equivocamos. ¿Podemos recuperarlo, por favor?»’, añadió.

La deportación de Abrego García y la admisión por parte del gobierno de su error han provocado revuelo.

“Es indignante que el debido proceso no signifique nada para la administración federal. Han admitido haber cometido un error y les insto a que lo corrijan”, escribió el gobernador de Maryland, el demócrata Wes Moore, en la plataforma social X el martes.

Las pandillas y la pupusería familiar

Abrego García dijo que huyó de El Salvador porque una pandilla, Barrio 18, extorsionaba rutinariamente el negocio de sus padres para pedirles dinero de “alquiler” y amenazaba con matarlo a él y a su hermano si la familia no cumplía, según documentos judiciales en su caso de inmigración de 2019.

La familia vendía pupusas, el plato estrella de El Salvador, que son tortillas planas que contienen mezclas humeantes de queso, frijoles o sabrosa carne de cerdo. La madre de Abrego García dirigía el negocio, Pupusería Cecilia, desde su casa. Su padre era expolicía.

A pesar de mudarse, las amenazas continuaron. La familia finalmente envió a César, hermano de Ábrego García, a Estados Unidos. Ábrego García también fue enviado a Estados Unidos después de que la pandilla intentara reclutarlo repetidamente, según documentos judiciales de inmigración.

Abrego García llegó a Estados Unidos ilegalmente desde El Salvador alrededor de 2011, según sus abogados, y se dirigió a Maryland para reunirse con su hermano mayor, ciudadano estadounidense.

La emigración de Abrego García desde El Salvador fue objeto de una audiencia de inmigración en octubre de 2019 después de que fuera arrestado mientras buscaba trabajo y entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos tras acusaciones sobre su pertenencia a una pandilla.

El ICE se opuso a su liberación porque la policía local de Maryland había «verificado» su pertenencia a una pandilla, según la denuncia de sus abogados. Posteriormente, Ábrego García solicitó asilo, mientras que su abogado presentó pruebas «voluminosas» de que enfrentaba la amenaza de violencia en El Salvador.

Los abogados de Abrego García también rechazaron la acusación contra la MS-13, basada en las acusaciones de un informante confidencial, según documentos judiciales. El informante alegó que Abrego García pertenecía a una rama de la MS-13 en Nueva York, donde nunca había vivido.

Un juez de inmigración denegó la solicitud de asilo de Ábrego García en octubre de 2019, pero le otorgó protección contra la deportación a El Salvador. Fue liberado y el ICE no apeló.

Abrego García luego se casó con Vásquez Sura, quien es ciudadano estadounidense, y la pareja son padres de su hijo y de sus dos hijos de una relación anterior.