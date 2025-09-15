El expresidente de Morgan State, Earl S. Richardson, muere a los 81 años

Earl S. Richardson, ex presidente de la Universidad Estatal Morgan que ayudó a organizar una demanda en 2006 contra el estado de Maryland por proporcionar más recursos a instituciones predominantemente blancas que terminó en un acuerdo de 577 millones de dólares, murió a la edad de 81 años.

La escuela emitió un comunicado el sábado sobre la muerte de Richardson, quien se desempeñó como presidente desde noviembre de 1984 hasta junio de 2010. Un portavoz de la escuela dijo en un correo electrónico que después de que renunció como presidente, Richardson permaneció en la institución durante varios años y enseñó un curso de nivel de posgrado, cuando tenía el título de presidente emérito.

“El compromiso del Dr. Richardson con la excelencia y su capacidad para inspirar confianza restauraron la fe en la Universidad en un momento en que su futuro era incierto”, declaró el presidente de Morgan State, David K. Wilson . “Deja un legado de perseverancia, innovación y una fe inquebrantable en el poder transformador de la educación.

“En lo personal, me siento profundamente honrado de haber seguido en la presidencia al Dr. Richardson”, dijo Wilson. “Las bases que construyó nos permitieron continuar la trayectoria ascendente de Morgan, y gran parte de lo que hemos logrado en los últimos años es posible gracias a la sólida plataforma que dejó”.

Richardson fue la fuerza detrás de la lucha legal de 15 años que se resolvió en 2021 cuando el estado acordó destinar $577 millones durante la próxima década a Morgan y las otras tres universidades históricamente negras del estado: las universidades Bowie State y Coppin y la Universidad de Maryland, Eastern Shore.

La demanda afirmó que el estado proporcionó más recursos a instituciones predominantemente blancas y les permitió duplicar programas que ya se ofrecían en las cuatro escuelas negras.

Como Richardson era empleado estatal y presidente de Morgan, no podía demandar. Por lo tanto, un grupo de exalumnos y simpatizantes de las HBCU se presentaron como demandantes y formaron la Coalición para la Equidad y la Excelencia en la Educación Superior de Maryland, Inc.

Además, un grupo conocido como los defensores de las HBCU de Maryland también presionó públicamente sobre la importancia de esas escuelas en el estado.

Sharon Blake, exalumna de Morgan State en 1972 y miembro del grupo de defensa de las HBCU, afirmó que la trayectoria, la visión y la pasión de Richardson impulsaron el acuerdo y ayudaron a todas las HBCU del país. Además, comentó que él comprendía esas universidades tras graduarse de la Universidad de Maryland Eastern Shore. Cuando se graduó con una licenciatura en Ciencias Sociales en 1965, la universidad se llamaba Maryland State College.

“Recuerdo que cuando hablamos de iniciar el proyecto de defensa, le dije al Dr. Richardson: ‘Si de verdad quiere avanzar con este proyecto público, me hundiré con el barco’”, declaró Blake en una entrevista el sábado. “Vimos el amor y la pasión del Dr. Richardson. [Su fallecimiento] es una pérdida tremenda para nuestra sociedad y para la Universidad Estatal Morgan”.

Varias personas publicaron mensajes en las redes sociales, entre ellas la senadora Angela Alsobrooks (demócrata por Maryland), el alcalde de Baltimore, Brandon Scott , y el gobernador Wes Moore (demócrata), quien calificó a Richardson como «un pilar de Maryland y de la comunidad de la Universidad Estatal Morgan».

Le Shaun Quander-Mosley, también miembro del grupo de defensa HBCU de Maryland, dijo que el trabajo para luchar por esas escuelas continúa.

Dos años después del acuerdo, Wilson y otros defensores de las HBCU acusaron a la Universidad de Towson de crear y duplicar un programa de doctorado en análisis de negocios similar al de administración de empresas de Morgan. Towson finalmente retiró su propuesta.

El año pasado, la Asamblea General aprobó una ley que revisó el proceso de aprobación de programas cuando las autoridades de educación superior desean establecer nuevos programas en universidades estatales. Parte de ello incluyó la aprobación por parte de la Comisión de Educación Superior de Maryland de los estatutos de un Consejo Asesor del Proceso de Revisión de Programas, compuesto por 21 miembros, para garantizar que los procesos sean prácticos, eficientes y transparentes.

El Dr. Richardson ayudó a esclarecer las cosas. Ya no tomamos medidas para ajustar las leyes, pero ahora debemos analizar la práctica y asegurarnos de que todos cumplan con la ley —dijo Quander-Mosley—. Él lo era todo para las HBCU de Maryland. Su ejemplo se extiende a otras HBCU de todo el país.