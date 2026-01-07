La tienda Trump en los suburbios de Filadelfia «ha seguido su curso» y está a punto de cerrar

Una tienda en un suburbio de Filadelfia que vendía productos con la temática del presidente Donald Trump y que se convirtió en un imán para sus partidarios más acérrimos anunció que cerrará sus puertas, seis años después de su apertura .

Trump Store, que vende gorras, banderas, camisetas y otros artículos en el condado de Bucks, muy disputado políticamente, publicó en las redes sociales que su tienda cerrará a fines de mes.

El propietario, Mike Domanico, declaró el martes en una entrevista telefónica que cerrará la tienda porque se está centrando en otro negocio: la venta de dianas para armas de fuego y otros artículos en ferias de armas, y que está semi-retirado. Sin embargo, el cierre también es un reconocimiento de que el negocio ha disminuido su actividad.

“La tienda prácticamente ha agotado su tiempo”, dijo. “Sabes, han pasado seis años y las elecciones ya pasaron. Trump no volverá a presentarse a las elecciones, aunque sí lo hará”.

La tienda vende artículos de Trump 2028 a pesar de que el presidente tiene prohibido constitucionalmente presentarse como candidato en 2028. Trump ha dicho que es «una lástima» no poder presentarse como candidato, aunque también ha repartido recuerdos de Trump 2028 en la Casa Blanca.

“Eso es sólo para enfurecer a la gente”, dijo Domanico.

La publicación en Facebook que anunciaba el cierre de la tienda provocó comentarios de regocijo por parte de aparentes escépticos de Trump.

«¿Ya no estás ganando?», escribió un comentarista. Otro dijo: «Trump debe estar haciendo maravillas con la economía».

Domanico dijo que hubo un tiempo en que respondía a todos los comentarios, pero ya no.

“No importa lo que haga el presidente, lo odian, no importa lo bueno que sea”, dijo.

Dave Russell, de 81 años, es un veterano partidario de Trump y estuvo en la tienda cuando abrió en 2020 para comprar una gorra de Trump para Veteranos. En una entrevista telefónica el martes, dijo que no le sorprendía que la tienda cerrara.

«Porque la mayoría de lo que venden era para promocionar a Trump. Ya está en su último mandato. No se puede hacer mucho más por él de lo que ya ha conseguido», dijo Russell.

El condado de Bucks suele considerarse un indicador crucial en las elecciones presidenciales. Trump ganó el condado por un estrecho margen frente a Kamala Harris en 2024, camino a recuperar Pensilvania, como lo hizo en su primera victoria en 2016.

Cuando le preguntaron si volvería a comprar artículos de liquidación, Russell se rió y dijo que no. «Estoy hasta arriba de cosas de Trump. No necesito nada».