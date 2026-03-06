El mandato de trabajo de Medicaid de Trump podría dejar sin cobertura a miles de californianos sin hogar

En una fresca mañana de enero, el asistente médico Brett Feldman recorría las calles de Los Ángeles en busca de pacientes, golpeando las ventanillas de los coches y escudriñando las tiendas de campaña. Era el día después de que una tormenta invernal azotara la ciudad, y muchas de las personas sin hogar que Feldman suele atender se habían mudado en busca de un lugar seco.

Feldman dirige el equipo de medicina callejera de la Facultad de Medicina Keck de la USC, donde brinda atención primaria a miles de personas sin hogar de Los Ángeles. Muchas padecen enfermedades crónicas, trastornos mentales, heridas u otros problemas médicos; necesitan atención médica desesperadamente.

Pero Feldman y otros proveedores de medicina callejera en todo el estado están preocupados de que los cambios realizados a la elegibilidad de Medi-Cal por la ley «One Big Beautiful Bill» del presidente Donald Trump harán que la mayoría de las personas sin hogar pierdan el seguro, lo que limitará sus opciones de atención.

«Es muy posible que más del 90% de las personas sin hogar y sin refugio pierdan su seguro», dijo Feldman sobre sus pacientes de Los Ángeles.

Medi-Cal, también conocido como Medicaid a nivel federal, ofrece seguro médico a personas de bajos ingresos y con discapacidades. La nueva ley exige que, a partir de 2027, los estados verifiquen que los adultos sanos menores de 65 años sin hijos a cargo realicen 80 horas o más de trabajo al mes para calificar para Medicaid. También exige que los estados verifiquen los ingresos y otros criterios de elegibilidad cada seis meses, en lugar de una vez al año.

Los funcionarios estatales estiman que hasta 2 millones de personas (aproximadamente el 14% de los 14 millones de beneficiarios de Medi-Cal del estado) perderán su cobertura, ya sea porque no cumplen con los requisitos laborales o porque se ven abrumados por el papeleo.

Cumplir con estos requisitos será especialmente difícil para las aproximadamente 180,000 personas sin hogar del estado. A menudo, carecen de teléfono o internet para completar una solicitud de empleo. Tienen acceso limitado a comidas, duchas o ropa limpia. Suelen padecer adicciones o problemas de salud mental y, a menudo, no pueden trabajar. Las investigaciones demuestran que las personas sin hogar tienen peores condiciones de salud y una esperanza de vida casi 20 años menor que la de la población general.

A menudo, quienes más necesitan atención sanitaria son los que menos pueden trabajar, afirmó Feldman.

Sin seguro, las personas sin hogar no podrán recoger medicamentos ni acceder a atención primaria. Su estado de salud empeorará y dependerán más de las salas de urgencias.

“Esto va a ser un gran problema para las personas sin hogar”, dijo Kelly Bruno-Nelson, directora ejecutiva de CalOptima, un plan de Medi-Cal del condado de Orange que brinda seguro médico a aproximadamente 11,000 miembros con vivienda inestable.

Exenciones laborales

La ley establece exenciones para las personas que no pueden trabajar: aquellas con trastornos por consumo de sustancias, afecciones de salud mental discapacitantes, afecciones médicas complejas y otras discapacidades. Los niños, las personas embarazadas, los jóvenes de acogida y las personas con discapacidades también están exentos de trabajar, aunque deberán renovar su elegibilidad para Medi-Cal cada seis meses

En teoría, es probable que muchos californianos sin hogar cumplan los requisitos para obtener exenciones laborales. Casi la mitad de los californianos sin hogar tienen una necesidad compleja de salud mental, que incluye consumo regular de drogas o alcohol en exceso, alucinaciones u hospitalización psiquiátrica reciente, según informes recientes de la Iniciativa Benioff para la Vivienda y las Personas sin Hogar de la UCSF. Alrededor del 60 % reporta al menos una enfermedad crónica , y aproximadamente un tercio padece afecciones que dificultan bañarse, vestirse o comer.

Pero para solicitar una exención, un paciente necesita que un médico la certifique. Solo la mitad de los californianos asegurados y sin hogar reciben atención médica regularmente, y solo el 39 % cuenta con un médico de cabecera, según datos de Benioff.

En Los Ángeles, aún menos personas sin hogar cuentan con un proveedor de atención primaria. Solo el 7% de la población había consultado con un profesional de la salud durante el último año, entre 2022 y 2023, según un estudio publicado por el programa de Medicina de la Calle de la USC . Esto significa que muy pocas personas tendrían exenciones médicas certificadas bajo la nueva ley.

Eso significa que muchas personas elegibles podrían perder Medi-Cal: personas como Samantha Randolph.

La mujer de 37 años lleva más de cinco años viviendo en las calles de Los Ángeles. Ni siquiera sabría por dónde empezar a buscar trabajo si tuviera que hacerlo, dijo. Su identificación se partió por la mitad, así que la tiró. Le robaron el teléfono hace meses y no tiene experiencia laboral reciente.

«Estoy solo. Lo estoy haciendo solo», dijo Randolph aquella misma mañana de enero.

Randolph, quien tiene siete meses de embarazo, podría calificar para una exención de los requisitos laborales a partir de 2027. El equipo de Feldman también la revisa regularmente para monitorear al bebé y podría certificar una exención si fuera necesario. Pero ni siquiera eso garantiza que Randolph no pierda Medi-Cal inadvertidamente.

Su seguro médico venció seis semanas antes de la visita de Feldman porque la oficina de inscripción del condado envió la documentación a una dirección donde Randolph no vive. Sin Medi-Cal, que cubre las residencias de maternidad en la ciudad, Feldman no puede permitirle entrar.

«Me encantaría sacarte de aquí lo antes posible», le dijo Feldman a Randolph mientras escuchaba su respiración y examinaba un chichón en su cabeza. «Me encantaría llevarte a un lugar seguro y acogedor».

Su equipo de beneficios ha estado trabajando diligentemente en segundo plano para reinscribir a Randolph en Medi-Cal. Sin identificación ni otros documentos, el proceso ha sido lento.

El estado intenta automatizar las verificaciones de elegibilidad

Los funcionarios estatales de Medi-Cal están trabajando para implementar un sistema de verificación de elegibilidad que verificará automáticamente el cumplimiento de los requisitos laborales y las exenciones. Esperan evitarles a los aproximadamente 3.5 millones de californianos como Randolph, que deberán cumplir con los nuevos requisitos de la ley, el problema de tener que demostrar sus cualificaciones en papel.

“Esta es una prioridad máxima para nosotros en el departamento, realmente buscamos minimizar el daño a los miembros en la mayor medida posible”, dijo Tyler Sadwith, director estatal de Medicaid en el Departamento de Servicios de Atención Médica.

El departamento busca adquirir datos de la fuerza laboral que incluirán a los trabajadores independientes y brindarán información más actualizada sobre sus ingresos que las declaraciones de impuestos. El estado ya utiliza datos del IRS e información de otros programas de asistencia social, como cupones de alimentos y programas de asistencia en efectivo, para verificar la elegibilidad para Medi-Cal.

Para eximir a los estudiantes que cumplen los requisitos de ingresos, el departamento busca obtener información de las universidades y colegios estatales. Además, está trabajando para identificar códigos de diagnóstico médico que podrían utilizarse para eximir a personas con discapacidades u otras afecciones que cumplen los requisitos, como trastornos de salud mental o por consumo de sustancias.

Si el estado puede vincular todos los datos, algunos beneficiarios de Medi-Cal calificados y exentos no necesitarán proporcionar información adicional.

«No tendrán que hacer nada. Recibirán una notificación de que su permiso ha sido renovado con éxito», dijo Sadwith.

Sin embargo, existen lagunas que serán difíciles de subsanar para el estado con datos automatizados y preguntas que el gobierno federal no ha respondido. Por ejemplo, no existe evidencia de trabajo voluntario en una gran base de datos, y no está claro si el gobierno federal exigirá que los códigos de diagnóstico médico que podrían indicar una exención calificada sean verificados nuevamente por un proveedor cada seis meses. De hacerlo, muchos californianos sin hogar que no acudan a un proveedor a tiempo podrían ser expulsados ​​de Medi-Cal.

Los funcionarios del departamento también reconocen que en los estados que anteriormente han intentado implementar requisitos de trabajo, las personas elegibles siempre quedan excluidas.

Matt Beare, médico de atención ambulatoria del condado de Kern, dijo que quedarse en el olvido es la norma para quienes no tienen vivienda. Personas como Randolph ya pierden Medi-Cal constantemente.

Los nuevos requisitos de la ley sólo harán que esto sea más probable.

Ni siquiera los proveedores de atención ambulatoria que trabajan a diario para encontrar y dar seguimiento a los pacientes sin hogar pueden garantizar su localización. Las redadas en campamentos, la violencia y el clima obligan a las personas a desplazarse con frecuencia.

“El costo de quedar excluido es probablemente la vida humana”, dijo Beare.

Las personas sin hogar podrían perder el acceso y la vivienda

California ha invertido significativamente en equipos de medicina callejera durante los últimos cinco años.

Los equipos de calle ofrecen servicios integrales de atención primaria dondequiera que se encuentren las personas sin hogar: bajo puentes, al borde de la carretera, en campamentos. Administran inyecciones de antipsicóticos y anticonceptivos, atienden heridas, entregan medicamentos y ayudan con el tratamiento de trastornos por consumo de sustancias. Y lo más importante, suelen viajar con asesores de prestaciones sociales, trabajadores sociales y especialistas en vivienda.

Esa y otras inversiones de Medi-Cal han ayudado al estado a reducir su problema de personas sin hogar.

Pero como se espera que una gran cantidad de pacientes abandonen Medi-Cal, algunos proveedores predicen que los equipos de medicina callejera también pueden desaparecer, lo que empeora la posibilidad de que los californianos sin hogar tengan un proveedor que pueda certificar sus exenciones de requisitos laborales.

«Va a ser muy difícil desde el punto de vista fiscal que esos programas puedan sostenerse», dijo Bruno-Nelson de CalOptima.

Sin Medi-Cal, las personas sin hogar no podrán consultar a especialistas, hacerse pruebas diagnósticas ni obtener la mayoría de los medicamentos. Dependerán más de las salas de emergencia. Y debido a que los legisladores de California han vinculado algunos servicios de vivienda y otros servicios sociales a Medi-Cal, muchos expertos temen que esta población vulnerable pierda su mejor oportunidad de estabilidad.

«Estas personas están dando vueltas —algunas con 50 visitas a salas de emergencia al año porque están muy enfermas— en un torbellino», dijo Gray Miller, director ejecutivo de Titanium Healthcare, una empresa de gestión de casos que ayuda a los beneficiarios de Medi-Cal a coordinar citas médicas, encontrar vivienda y controlar enfermedades crónicas.

De regreso en Los Ángeles, horas después de reencontrarse con Randolph, Feldman contesta una llamada y sonríe. El condado finalmente aprobó su solicitud de Medi-Cal, lo que significa que Randolph ahora califica para una vivienda de maternidad. Envía a un colega a recogerla.

«Estoy tan feliz de que hayamos podido traer a Sam aquí».