Jen Pawol se convierte en la primera mujer en arbitrar en la MLB

Jen Pawol se convirtió el sábado en la primera mujer en arbitrar en la liga estadounidense de béisbol (MLB), al trabajar en la primera base durante un partido entre los Marlins de Miami y los Bravos de Atlanta.

Esta árbitra de 48 años logró este hito histórico en el Truist Park de Atlanta, en el primer partido de una doble jornada, después de obtener su ascenso esta semana tras actuar como referí en más de 1.200 partidos de ligas menores.

«Soy consciente de la importancia. Soy consciente de la magnitud», afirmó Pawol antes del encuentro. «En cuanto empecé a arbitrar, pensé: ‘Esto es lo mío'».

Pawol estaba lista para impartir justicia en tercera base más tarde en el segundo partido de la doble jornada sabatina, antes de ser la jueza detrás del plato en el juego del domingo.

«No puedo explicarlo. Lo llevo en los genes. Ser árbitro profesional es una carrera viable, tanto para hombres como para mujeres, niñas y niños», aseguró. «Puedo ganarme la vida con ello y me apasiona. Solo tengo que trabajar más duro cada día y mejorar antes de mañana».

El momento histórico para Pawol llegó cuando Hurston Waldrep, lanzador abridor de Atlanta, realizó el primer lanzamiento. Más tarde, como parte de sus funciones en el partido, inspeccionó las manos de Waldrep en busca de sustancias extrañas.

En el encuentro, Drake Baldwin impulsó dos carreras y Michael Harris conectó un jonrón de tres anotaciones en la séptima entrada, lo que permitió a los Bravos imponerse 7×1 sobre Miami.

La llegada de una árbitra a la Gran Carpa ocurre 28 años después de que Violet Palmer hiciera historia en octubre de 1997 al convertirse en la primera mujer en arbitrar un partido de la NBA.

Shannon Eastin se convirtió en la primera mujer árbitro de la NFL en septiembre de 2012, cuando fue contratada como sustituta durante un conflicto contractual que dejó sin trabajo a los árbitros habituales del football americano.

Tres años después, Sarah Thomas se convirtió en la primera mujer árbitro a tiempo completo de la NFL y, el año pasado, por primera vez, dos mujeres formaron parte del equipo arbitral en un mismo partido.

La francesa Stéphanie Frappart hizo historia en 2022 al convertirse en la primera mujer en arbitrar un partido del Mundial de fútbol de Catar, al dirigir el encuentro Alemania-Costa Rica de la fase de grupos.