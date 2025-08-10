Recortan el presupuesto de seguridad de Washington D. C. en un 44 %

Aunque el presidente Donald Trump dijo que el crimen en el Distrito está “totalmente fuera de control”, su administración dijo que recortará los fondos de seguridad para el área de DC.

Hace solo unos días, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que el Grupo de Trabajo de Aplicación de la Ley del Grupo de Trabajo para Hacer de DC un Lugar Seguro y Hermoso patrullaría DC con miembros de diferentes agencias, incluida la policía metropolitana, la policía del Capitolio de los EE. UU., el FBI y la DEA, ya que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias planea recortar $ 20 millones de dólares de DC.

Los recortes al fondo de seguridad urbana de FEMA para DC reducen la financiación a $25,2 millones del Programa de Subvenciones de Seguridad Nacional del Año Fiscal 2025 .

El área de Washington D. C. no es la única afectada por los recortes en todo el país. Las ciudades de Nueva York, Chicago, San Francisco, Los Ángeles y Jersey City recibirán menos fondos de FEMA este año.

La razón de los recortes, según el Departamento de Seguridad Nacional, del cual forma parte FEMA, es alinearse con el «panorama de amenazas actual, porque observaron un cambio de ataques coordinados a gran escala como el 11 de septiembre a ataques más simples y de pequeña escala, lo que aumenta la vulnerabilidad de los objetivos fáciles y los espacios abarrotados en las áreas urbanas».

De todas las ciudades y áreas que recibieron dinero del fondo de seguridad urbana de FEMA el año fiscal pasado, DC recibió el mayor recorte, del 44%.