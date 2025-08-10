El toque de queda para adolescentes entrará en vigor en Navy Yard a partir de hoy

La jefa de policía de DC, Pamela Smith, está implementando un toque de queda a partir del domingo por la noche en el área Navy Yard del Distrito.

La Ley de Enmienda de Emergencia al Toque de Queda Juvenil de 2025 otorga al jefe de policía la autoridad de ordenar una Zona de Toque de Queda Juvenil en un área donde grandes grupos de jóvenes se reúnen o tienen la intención de reunirse de una manera que representa un riesgo para la seguridad pública.

La Zona de Toque de Queda Juvenil prohíbe que los adolescentes de 17 años o menos se reúnan en grupos de nueve o más personas en cualquier lugar público o en las instalaciones de cualquier establecimiento, a menos que sea parte de una actividad exenta.

El toque de queda comienza el domingo a las 8 p. m. y se complementa con el toque de queda en toda la ciudad desde las 11 p. m. hasta las 6 a. m. durante todo el verano.

Cualquier adulto que viole la Ley de Toque de Queda para Menores está sujeto a una multa que no excederá los $500 o servicio comunitario, y a un menor que viole el toque de queda se le puede ordenar que realice hasta 25 horas de servicio comunitario.

Los menores de edad están exentos del toque de queda si se encuentran en alguna de las siguientes situaciones:

Acompañar a un padre o tutor

Completar un recado por orden de un padre o tutor, sin desviarse ni detenerse.

Viajar en un vehículo motorizado involucrado en viajes interestatales

Trabajar o regresar a casa desde un trabajo, sin desvíos ni paradas

Involucrarse en una emergencia

Pararse en una acera que une su residencia o la residencia de un vecino de al lado, si el vecino no se quejó a la policía

Asistir a una actividad escolar, religiosa u otra actividad recreativa oficial patrocinada por el Distrito de Columbia, una organización cívica u otro grupo similar que se haga responsable del menor (esto incluye viajar hacia y desde la actividad).

Ejercer sus derechos de la Primera Enmienda protegidos por la Constitución de los EE. UU. , incluido el libre ejercicio de la expresión, la religión y el derecho de reunión.

Encuentre más información sobre el toque de queda en el sitio web de la policía de DC .