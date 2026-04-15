Von der Leyen: Habrá «tolerancia cero» con las plataformas que no protejan a los menores

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este miércoles que la Unión Europea tendrá «tolerancia cero» con las plataformas digitales que «no protejan los derechos» de los menores en internet.

«Estamos exigiendo responsabilidades a las plataformas de internet que no protejan suficientemente a nuestros hijos», aseguró Von der Leyen en una declaración a la prensa sin preguntas, para anunciar que la aplicación móvil que Bruselas lanzó el año pasado para verificar la edad de los usuarios está «técnicamente preparada».

La alemana hizo el anuncio la víspera de la reunión que el presidente francés, Emmanuel Macron, ha convocado para mañana con diversos países, para discutir sobre la protección de los menores en internet.

El Ejecutivo comunitario lanzó el prototipo de la aplicación móvil el pasado verano y ha trabajado desde entonces conjuntamente con España, Francia, Italia, Dinamarca y Grecia en un programa piloto para testar su funcionamiento.

Precisamente cinco de los países que trabajan para prohibir el acceso a las redes sociales -sin control parental- a los menores de 15 años (Francia, Italia, Dinamarca y Grecia) o 16 años (España).

Una vez esté completamente operativa, los usuarios podrán descargarse la aplicación en sus dispositivos móviles y darse de alta en el sistema, subiendo su carnet de identidad.

Von der Leyen aseguró que la herramienta respeta completamente la privacidad de los usuarios, de tal manera que cuando usen la app para abrirse una cuenta en las redes sociales y navegar por internet, las compañías no sabrán ni el nombre, ni la edad exacta de los internautas, sino simplemente si tienen los años permitidos para acceder a sus servicios.

Los ciudadanos mantendrán «el control total de sus datos», afirmó la presidenta de la Comisión.

Ahora, «las plataformas digitales pueden confiar fácilmente en nuestra aplicación de verificación de edad. No hay más excusas», continuó Von der Leyen.

La aplicación, no obstante, no será obligatoria, sino que es una herramienta que Bruselas pone a disposición de las plataformas para cumplir con la ley de servicios digitales, que les obliga a proteger de manera especial a los menores.

El Ejecutivo comunitario aspira a que los veintisiete países del bloque y las plataformas empleen esta aplicación para lograr un uso armonizado en toda la UE, aunque las tecnológicas podrán acabar utilizando sus propios sistemas de verificación de edad.